Noticias Arnold Schwarzenegger recibe doctorado honoris causa: ¿Por qué reconocieron al actor de Terminator? La Universidad del Ulster dio el doctorado honoris causa a Arnold Schwarzenegger. Te contamos todos los detalles del reconocimiento

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Este lunes 30 de marzo de 2026 Arnold Schwarzenegger recibió una distinción: el doctorado honoris causa por parte de la Universidad del Ulster, pero ¿por qué le hicieron ese reconocimiento al actor en Irlanda? Te contamos todos los detalles.

Arnold Schwarzenegger es recordado por uno de sus papeles más emblemáticos en el cine: Terminator. Además, fue gobernador de California.

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Actualmente, el actor tiene 78 años de edad y se dedica a promover el fisicoculturismo.

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¿Por qué reconocieron a Arnold Schwarzenegger?

Este lunes, el protagonista de Terminator fue investido con como doctor honoris causa por la Universidad del Ulster, en Irlanda del Norte.

"Es maravilloso volver a Irlanda del Norte y poder ver esto. No es algo con lo que soñara cuando tenía 19 años, cuando estuve aquí hace 60 años: que algún día volvería para recibir un doctorado honoris causa, es increíble”, dijo Schwarzenegger.

La Universidad del Ulster le otorgó el doctorado honoris causa por su contribución al servicio público, la defensa del medio ambiente y las artes.