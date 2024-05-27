Bette Nash despega para su último vuelo: muere a los 88 años la sobrecargo más longeva del mundo

Bette Nash, quien obtuvo el récord Guinness como la sobrecargo más longeva del mundo, murió a los 88 años de edad, tras casi 70 años de trabajar a bordo de aviones.

Su empleador, la aerolínea American Airlines, informó del deceso el 25 de mayo a través de un comunicado publicado en la red social X, antes Twitter.

De acuerdo con distintos medios de comunicación, Nash murió el 17 de mayo en un asilo, luego de haber sido diagnosticada con cáncer de mama.

En 2022, Guinness World Records le confirió el título.

“Su carrera sobrepasa la de la última sobrecargo más longeva, con 63 años, 61 días hasta el 4 de enero de 2021”, dijo la organización al anunciar su resolución sobre la trayectoria de Nash.

“Vuela alto, Bette”

American Airlines, empresa para la cual trabajó a lo largo de su carrera, lamentó en un comunicado el deceso de Nash.

“Comenzó en 1957 y tenía el récord mundial Guinness por ser la sobrecargo más longeva. Bette inspiró a generaciones de sobrecargos”, dijo American Airlines en su comunicado.

Nash inició a los 21 años su carrera en la ahora extinta Eastern Airlines, que posteriormente se convirtió en American Airlines, en Washington, D.C., el 4 de noviembre de 1957.

Durante su carrera, trabajó principalmente en la ruta Washington, D.C., Boston. Nash declaró en entrevistas a medios que prefería mantenerse en esa ruta porque eso le permitía dormir en casa y cuidar de su hijo.

La Asociación de Sobrecargos Profesionales, el sindicato al cual pertenecía Nash, también lamentó el deceso.

