Juegos Olimpicos Milano-Cortina 2026: historias y curiosidades que marcarán los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 reunirá curiosidades de los Juegos Olímpicos de Invierno, desde la polémica por la música de los Minions hasta la participación de Jamaica y el dominio alemán en bobsleigh.

Lo s Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 están definidos para ser escenario de momentos memorables, historias inspiradoras y nuevas marcas, pero previo a su inicio, destacan algunas curiosidades como la participación de Jamaica, el temor por un tema de los minions y la pregunta de si se mantendrá el dominio alemán en el bobsleigh.

Previo a que el tenor Andrea Bocelli y la diva del pop Mariah Carey se presenten en la ceremonia de apertura, donde habrá un homenaje al fallecido diseñador italiano Giorgio Armani, te contamos algunos datos que pueden ser interesantes para disfrutar de la competencia de 16 deportes, incluidos algunos nunca antes vistos.

La disputa por la música de los Minions

Es el mensaje que ningún patinador artístico quiere recibir. En cualquier momento, un correo electrónico podría impedirle usar la música en la que ha basado su rutina olímpica.

Y mientras el mundo del patinaje lidia con un enfrentamiento musical que involucra a los adorables y traviesos Minions, la campeona estadounidense Amber Glenn está cautivada por “esta telenovela”.

Es un problema con el que cualquier patinador puede identificarse, y Glenn tiene una promesa que cumplir.

“Le dije a la gente que iban a ver a los Minions en los Juegos Olímpicos. No quiero ser una mentirosa”, expresó el miércoles.

Los derechos musicales de una sola canción pueden estar divididos entre numerosos artistas, compañías y otras figuras. Ser un patinador de alto nivel significa hacer todo lo posible por asegurar el permiso y luego esperar que no haya objeciones de último minuto.

“Hemos hecho todo lo posible para que todo esté claro, hacer lo que podemos y, sinceramente, un productor podría simplemente decidir, ‘oye, olvídalo, no’”, comentó Glenn.

“Honestamente, solo estoy viendo, desde las vías que tengo disponibles, que esté claro y luego simplemente estoy esperando y rezando para no recibir un correo electrónico que diga: ‘Por cierto, se comunicaron y dijeron que no quieren que lo uses’. Así que creo que ha sido un proceso muy arduo para muchos de nosotros”.

El problema de los Minions involucra al patinador español Tomas-Llorenc Guarino Sabate y es especialmente complejo porque su programa corto es un popurrí de cuatro canciones diferentes de la franquicia. Tiene tres de las cuatro aprobadas hasta el miércoles y está trabajando en obtener el permiso de Pharrell Williams para la cuarta, dijo Glenn.

Glenn dice que está feliz de dejar que su equipo pida permiso para la música. Su compañero de equipo estadounidense, el aspirante a la medalla de oro Ilia Malinin, intenta un toque personal.

“Es algo que a todos nos preocupa, y para mí especialmente, me gusta crear piezas de música realmente únicas para patinar”, manifestó Malinin. “Me gusta contactar directamente al artista e intentar eso como una opción. La mayoría de las veces funciona a mi favor. Especialmente este año, todos estaban muy esperanzados y solidarios”.

Glenn patina su programa corto con “Like A Prayer” de Madonna, así que incluso una objeción podría alegrarle el día, bromeó.

“Si recibo un mensaje de Madonna diciendo que no quiere que patine con su música, simplemente estaré emocionada de recibir un mensaje de Madonna”, dijo. “Pero esperemos que eso no suceda”.

De "Cool Runnings

" a Milano-Cortina

Jamaica, el país caribeño donde nunca ha nevado por sus condiciones tropicales, tendrá representación en Milano-Cortina y continuará con un legado que comenzó con su histórico debut en Calgary 1988, hecho que inspiró la icónica película " Cool Runnings", que retrata el debut histórico del equipo masculino de bobsleigh de cuatro hombres.

En los Juegos, que se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero de 2026 en Italia, el país competirá con seis atletas y tres trineos en dos deportes en los Olímpicos de Invierno. La delegación estará integrada por cinco representantes en bobsleigh y uno en esquí alpino, de acuerdo con el registro oficial de participantes.

En bobsleigh, Mica Moore participará en monobob femenino. La única mujer de la delegación es una experimentada competidora exrepresentante de Gran Bretaña. En dos hombres, el trineo estará conformado por Shane Pitter (piloto) y Joel Fearon. En cuatro hombres, competirán Pitter, Fearon, Junior Harris y Tyquendo Tracey.

Henri Rivers IV será el único representante del país en pruebas masculinas y competirá en esquí alpino. Sus hermanas Helaina y Henniyah Rivers, que compitieron más de 20 veces para obtener un lugar, quedaron fuera de la clasificación, pero irán a apoyar al otro integrante de la familia de jóvenes trillizos. Él será el encargado de cumplir un sueño familiar que comenzó cuando su padre, siendo niño, encontró un par de esquíes y botas en un ático.

Los jóvenes de 18 años, nacidos con minutos de diferencia en Brooklyn, han estado por todo el mundo compitiendo en carreras de menor nivel en un esfuerzo por clasificar para los eventos técnicos, eslalon y eslalon gigante. Su última oportunidad fue el fin de semana pasado en el área de esquí Proctor en Nueva Hampshire, una carrera de eslalon. Las hermanas quedaron fuera y solo él pasó.

Según los reportes, Jamaica ha participado varias veces en los Juegos de Invierno desde 1988, pero aún no ha obtenido una medalla olímpica en deportes de invierno hasta ahora.

¿Seguirá el dominio de Alemania en bobsleigh?

La mayor rivalidad de cara a la competición de bobsleigh en Milano-Cortina es prácticamente indiscutible. Por un lado, está Alemania. Y por el otro, están todos los demás.

El deporte hizo su debut olímpico en 1924 y Alemania no ganó sus primeras medallas de oro hasta 1952. Pero el país, incluyendo los días de Alemania del Este y Alemania Occidental, ha dominado como ningún otro, con 22 medallas de oro desde 1952 y el resto del mundo combinando 21 oros en ese lapso.

La competición de bobsleigh tendrá lugar del 15 al 22 de febrero en el Cortina Sliding Center, en la remodelada pista Eugenio Monti. Francesco Friedrich intentará convertirse en el primer piloto con más de cuatro medallas de oro; actualmente comparte el récord con otro gran alemán, André Lange, en la historia olímpica.

En el deporte hay cuatro tipos de carreras de bobsleigh: de dos, de cuatro, de dos mujeres y monobob, en las que solo una mujer pilota el trineo. Todos los trineos tienen un conductor, y la persona en la parte trasera se considera el guardafrenos; su función es, tal como suena, accionar los frenos una vez que el trineo cruza la línea de meta. Las carreras comienzan con todos corriendo junto o detrás del trineo, bajando por una rampa antes de subirse. Por razones aerodinámicas, todos deben mantener la cabeza agachada durante la carrera (excepto el conductor, por supuesto). Se pueden alcanzar velocidades de hasta 145 km/h.

Los alemanes suelen dominar el derrape, y el cuatro veces medallista de oro olímpico Francesco Friedrich es considerado el mejor bobsleighista de todos los tiempos. En la categoría masculina, se enfrentará a una intensa competencia con su compañero de equipo alemán Johannes Lochner, donde el piloto estadounidense Frank Del Duca intentará colarse en la fiesta de las medallas. En la categoría femenina, la estrella estadounidense Kaysha Love es la vigente campeona mundial de monobob, mientras que las veteranas Kaillie Humphries Armbruster (tres medallas de oro) y Elana Meyers Taylor (cinco medallas) son infalibles. Las alemanas también son muy fuertes.

Si un equipo se accidenta, permanece en la competición siempre que el trineo cruce la línea de meta. A diferencia de los patinadores, que tienen cuchillas en los pies, los bobsleighs no tienen nada afilado en la parte inferior. Se deslizan sobre patines, que son tubos de acero.

FTA