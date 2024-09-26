John se convierte otra vez en huracán y vuelve a amenazar al suroeste de México, donde ya dejó cinco personas muertas

El huracán John volvió a convertirse en huracán y amenaza nuevamente al suroeste de México, donde golpeó por primera vez este lunes y ocasionó la muerte de al menos cinco personas, informaron autoridades.

El ojo del huracán se encontraba este jueves 55 millas al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos sostenidos de 75 millas por hora, de acuerdo con el CNH. Se espera que toque tierra en el suroeste mexicano durante el viernes y que se debilite rápidamente a una depresión tropical por la noche de ese día.

PUBLICIDAD

La agencia federal activó un aviso de huracán para la región de Tecpan de Galeana, Guerrero, a Punta San Telmo, Michoacán. Y advirtió que John ocasionará marejadas ciclónicas “peligrosas”.

“Se espera que el huracán John produzca cantidades de lluvia adicionales de 10 a 20 pulgadas, con totales aislados alrededor de 30 pulgadas en partes de los estados mexicanos de Guerrero, Oaxaca y Michoacán”, dijo la agencia meteorológica.

El Servicio Meteorológico Nacional mexicano pronosticó que John tocará tierra entre los municipios de Aquila, Michoacán, y Tecomán, Colima, entre la noche de este jueves y las primeras horas del viernes.

La agencia mexicana dijo que se prevé que el huracán ocasiones lluvias "puntuales extraordinarias" en los estados de Colima, Michoacán y Guerrero y lluvias "torrenciales" en Oaxaca.

Además pronosticó precipitaciones "intensas" en Chiapas, Jalisco, Puebla y Veracruz, y "muy fuertes" en Tabasco.

Agregó que el ojo de John actualmente se desplaza hacia la costa central Michoacán con vientos máximos sostenidos de unas 75 millas.

Los estragos que dejó John en su primer embate en el suroeste mexicano

El lunes, el sistema tropical azotó como huracán categoría 3 el suroeste de México y ocasionó la muerte de al menos cinco personas en Guerrero, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En dos pueblos perdieron la vida 4 personas y uno en Acapulco, son 5 hasta ahora los fallecidos", informó el mandatario en su conferencia de prensa matutina este jueves.

PUBLICIDAD

La comunidad empresarial en Acapulco reportó pérdidas de entre 1,000 y 1,500 millones de pesos, unos 77 millones de dólares. Asimismo, aerolíneas anunciaron la cancelación de vuelos ante las malas condiciones que generó el huracán.

El gobierno federal activó planes de emergencia para las regiones de Guerrero, Michoacán y Chiapas, con el despliegue de miles de efectivos militares para atender a los afectados por el huracán.

Mira también: