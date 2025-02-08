Sismo de magnitud 7.6 sacude el Caribe; cancelan avisos de posibles tsunamis

Video ¿Pueden los cubanos con doble nacionalidad optar por el permiso de viaje ESTA?

Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió el Mar Caribe al suroeste de las Islas Caimán el sábado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Algunas islas del Caribe y Honduras instaron a las personas cercanas a la costa a trasladarse tierra adentro o evitar las playas como medida de precaución en caso de un tsunami.

El terremoto ocurrió a las 6:23 p.m. hora local en medio del mar y tenía una profundidad de 10 kilómetros, dijo el USGS. Su epicentro se ubicó a 130 millas al sur-suroeste de George Town en las Islas Caimán.

Cancelan

advertencias de tsunamis en Puerto Rico e islas Vírgenes

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos dijo que no hay alerta de tsunami para el territorio continental de Estados Unidos, y aunque inicialmente emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, canceló esas alertas.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, dijo en un comunicado que había estado en contacto con las agencias de emergencia tras el aviso de tsunami, pero no recomendó a nadie que abandone la costa.

El Gobierno dominicano también había emitido una alerta de tsunami y recomendó a los residentes de la costa desplazarse a zonas altas “de más de 20 metros de altitud y 2 kilómetros tierra adentro”. También instó a los barcos a alejarse o evitar entrar al mar durante las próximas horas.

El gobierno cubano pidió a la gente que abandonara las zonas costeras.

El gobierno de las Islas Caimán inicialmente emitió una alerta de amenaza de tsunami y dijo en sus canales de redes sociales que “se alienta a sus residentes que viven cerca de la costa a trasladarse hacia el interior”. Esa alerta fue descontinuada por el servicio de avisos de tsunami

Las autoridades hondureñas dijeron que no hay reportes inmediatos de daños, pero instaron a sus residentes a mantenerse alejados de las playas en las próximas horas, dijeron medios locales.

