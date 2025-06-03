Una gran nube de polvo del Sahara cubre el Caribe y avanza hacia EEUU

Video Cómo puede afectar nuestra salud la nube de polvo del Sahara y qué debemos hacer para protegernos

Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara cubrió el lunes buena parte del Caribe, en el evento más grande de su tipo en lo que va del año, mientras se dirige hacia Estados Unidos.

La nube se extendía por unas 2,000 millas, desde Jamaica hasta mucho más allá de Barbados, en el este del Caribe, y alrededor de unas 750 millas desde las Islas Turcas y Caicos, en el norte del Caribe, hasta el sur de Trinidad y Tobago.

PUBLICIDAD

"Es bastante impresionante", afirmó Alex DaSilva, experto en huracanes de AccuWeather.

Vehículos circulan por una autopista mientras una nube de polvo del desierto del Sahara cubre buena parte del Caribe, el lunes 2 de junio de 2025, en Cataño, Puerto Rico. Imagen Alejandro Granadillo/AP



Los cielos brumosos provocaron estornudos, tos y ojos llorosos en los residentes y turistas de todo el Caribe, y los meteorólogos locales advirtieron que las personas que padecen de alergias, asma y otras condiciones deberían permanecer en interiores o usar mascarillas si están al aire libre.

Había una gran concentración de polvo, con una profundidad óptica de aerosol de 0.55, la cantidad más elevada en lo que va del año, indicó Yidiana Zayas, del Servicio Meteorológico Nacional en San Juan, Puerto Rico.

La profundidad óptica de aerosol mide la cantidad de luz solar directa que no puede llegar al suelo debido a la presencia de partículas, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

Polvo del Sahara: el mayor impacto se espera en el Caribe

Se tiene previsto que la nube llegue a Florida, Louisiana, Alabama y Mississippi a finales de esta semana y durante el fin de semana, comentó DaSilva.

Sin embargo, este tipo de nubes suele perder la mayor parte de su concentración a su paso por el este del Caribe, señaló.

"Esas islas tienden a recibir un mayor impacto, más concentración donde realmente puede bloquear ocasionalmente un poco el paso del sol", expresó.

Qué son las nubes de polvo del Sahara

El aire seco y polvoriento, conocido como la Capa de Aire del Sahara, se forma sobre el desierto del Sahara en África y se mueve hacia el oeste a través del océano Atlántico, comenzando alrededor de abril y hasta aproximadamente octubre, según la agencia atmosférica. También impide que se formen ondas tropicales durante la temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

PUBLICIDAD

Junio y julio suelen tener la concentración de polvo más alta en promedio, con columnas que se desplazan entre los 5,000 a 20,000 pies por encima del suelo, indicó DaSilva.

En junio de 2020, una nube de polvo del Sahara rompió récords al cubrir el Caribe. Su tamaño y concentración no se habían visto en medio siglo, lo que llevó a expertos a apodarla la "nube Godzilla".

Mira también: