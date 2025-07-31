El impresionante rayo que se extendió por más de 500 millas en EEUU marca un nuevo récord mundial

El relámpago más largo del mundo del que se tiene registro ocurrió en Estados Unidos el 22 de octubre de 2017. Tuvo una extensión de 515 millas (unos 829 kilómetros), en un punto famoso por las tormentas en las Grandes Llanuras de Estados Unidos, y fue reconocido como un nuevo récord mundial, según anunció este jueves la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés).

El llamado 'megaflash' "se produjo en octubre de 2017, durante un gran complejo de tormentas eléctricas. Se extendió desde el este de Texas hasta cerca de Kansas City, lo que equivale a la distancia entre París y Venecia en Europa. Un coche tardaría entre ocho y nueve horas y un avión comercial al menos 90 minutos en recorrer esa distancia", explicó la WMO, para poner en perspectiva la dimensión del fenómeno natural.

Imagen satelital del rayo de extensión récord de 515 millas, aproximadamente, que se extendió desde el este de Texas hasta cerca de Kansas City, Missouri, dentro de un complejo de tormentas eléctricas del 22 de octubre de 2017. Imagen Organización Mundial de Meteorología

El Comité de Clima y Meteorología Extremos de la WMO, que mantiene registros oficiales de las marcas mundiales, hemisféricos y regionales, reconoció el nuevo récord con ayuda de las últimas tecnologías de satélite. Los resultados se publicaron en el Bulletin of the American Meteorological Society.

Existe un margen de error de alrededor de 5 millas (8 kilómetros) en el nuevo récord de 515 millas. Supera la anterior marca por casi 38 millas, que había cubierto una distancia de 477 millas, aproximadamente, sobre partes del sur de Estados Unidos el 29 de abril de 2020.

El nuevo relámpago récord ocurrió en uno de los puntos más calientes de tormentas en Sistemas convectivos de mesoescalas, las Grandes Llanuras de Norte América, cuyas dinámicas permiten que ocurran 'megaflashes'.

La reexaminación del relámpago de 2017, usando el novedoso Satélite Geoestacionario Operacional del Medio Ambiente (GOES-16), permitió documentar el fenómeno y la nueva medida.

Otros récords con relámpagos

Otras marcas reconocidas por la WMO respecto a relámpagos incluyen la mayor duración de un rayo simple, con 17.102 segundos en una tormenta sobre Uruguay y el norte de Argentina el 18 de junio de 2020; el impacto directo, cuando un solo rayo mató a 21 personas en Zimbabue en 1975; y el impacto indirecto más amplio, cuando 469 personas murieron en Egipto, en 1994, luego de que un rayo golpeó un grupo de tanques de petróleo, incendiándolos y causando que el hidrocarburo en llamas inundara la población de Dronka.

Walt Lyons, experto en relámpagos de la WMO, explicó que "los únicos lugares seguros frente a los rayos son los edificios sólidos que cuentan con cableado y tuberías; no estructuras como las que se encuentran en una playa o una parada de autobús".

El segundo lugar seguro es el interior de un vehículo completamente cerrado con techo metálico; no los buggies ni las motocicletas.

Si hay rayos a menos de 6 millas, según datos fiables sobre rayos, diríjase a un edificio o vehículo a prueba de rayos. Como muestran estos casos extremos, los rayos pueden llegar en cuestión de segundos a través de largas distancias, pero están integrados en tormentas eléctricas más grandes, así que tenga cuidado, advirtió Lyons.

