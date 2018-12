La nueva Mercedes-Benz Clase-G es innecesariamente prodigiosa

Me trasladé a la ciudad de San Diego, desde Los Ángeles, al volante de la versión superior de la nueva Clase-G: la Mercedes-AMG G63 2019. Su motor V8 Biturbo de 4.0 litros de desplazamiento hecho mano, con todos y cada uno de sus 577 caballos de fuerza y 627 lbs.-pie de torque, hicieron que este ladrillo con cuatro ruedas volara como una bala con viento a favor. La suavidad de marcha de debe en gran parte a una rápida en intuitiva transmisión automática de 9 velocidades. Los nuevos modales de manejo en autopista clamados, precisos y exactos, pertenecen casi a un deportivo, excepto al tomar curvas cuando la enorme carrocería baila hacia los lados, aunque no al ritmo frenético de su predecesora. La G63 cuenta con amortiguación ajustable y en modo Sport la suspensión se aprieta hasta el punto de ayudar a tomar curvas, pero nunca me permitió olvidar que clase de vehículo manejaba, lo cual no deja de ser una ventaja.