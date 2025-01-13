Poderoso terremoto de 6.9 golpea el suroeste de Japón

Video ¿Qué es una alerta de tsunami y cuándo se activa? Te explicamos

Un potente terremoto de magnitud 6.9 en el suroeste de Japón desató una advertencia de tsunami para el océano Pacífico, que 30 minutos después fue levantada.

La Agencia Meteorológica de Japón reportó que el terremoto se produjo a las 07:19 hora del Este, a 7 millas al sureste de Miyazaki, en el extremo sur del archipiélago.

PUBLICIDAD

El cálculo del Instituto Geológico de EEUU (USGS) es que tuvo una magnitud de 6.8 y tuvo su centro a 22.3 millas de profundidad.

Los avisos de tsunami fueron emitidos para las prefecturas de Kochi y Miyazaki, en el sur de la isla de Kyushu. El Sistema de Avisos de Tsunami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) descartó que hubiera riesgo de maremoto en Samoa, Guam, Hawaii o la costa oeste de Estados Unidos.

La televisión pública NHK, citada por AP, reportó que una ola de algo más de tres pies alcanzó tierra una media hora después del terremoto. En el puerto de Miyazaki se midió una subida de 0.7 pies.

Las autoridades levantaron el aviso de tsunami, pero aun así instaron a los lugareños a mantenerse alejados del mar y cerca de la costa, advirtiendo que la segunda y tercera olas podían ser más altas que la primera.

NHK mostró también el tráfico en calles bien iluminadas, lo que implicaba que no se había caído el sistema de suministro eléctrico. Además, no se detectaron problemas en las centrales nucleares.



La Agencia Efe reportó que en Miyazaki el terremoto alcanzó el nivel 5 bajo en la escala japonesa (cuyo máximo es 7), centrada en medir la agitación en la superficie y las zonas afectadas. En la mayor parte de la isla de Kyushu fue nivel 4.

El sistema PAGER del Instituto Geológico de EEUU (USGS) calcula que unas 600,000 habitantes del área de Miyazaki debieron sentir un terremoto como "fuerte".

Un balance de daños o víctimas no estaba inmediatamente disponible. La estimación preliminar del USGS, por la intensidad y la región afectada, es de un 30% de que haya hasta diez víctimas fatales y un 60% de que no haya ninguna. Además, considera que es baja la probabilidad de daños económicos significativos.