Cómo ver la poco usual superluna azul esta semana

Esta superluna de agosto será también una luna azul, una coincidencia poco usual que sin embargo ya ocurrió en agosto del año pasado. No se espera que vuelva a pasar hasta enero y marzo de 2037.

Esta será la primera de las cuatro superlunas de este año y ofrecerá un espectáculo fascinante del satélite natural de la Tierra.

La superluna de agosto, también una luna azul, da inicio a una serie de espectáculos lunares: la de septiembre coincidirá con un eclipse lunar parcial, la de octubre será la más cercana a la Tierra y la de noviembre completará el ciclo de este año.

Las primeras imágenes de esta superluna pueden verse este lunes, cuando la luna llena se acerque un poco más de lo habitual a la Tierra. La luna llena alcanzará su pico a las 2:26 pm (hora del este) del lunes, pero se seguirá viendo llena durante tres días, hasta primeras horas del miércoles, según la NASA.

Alcanzará su pico en el cielo mirando hacia el este hacia la medianoche del lunes y también puede verse hacia el oeste antes del amanecer del martes, según un reporte de EarthSky News.

Puede observarse a simple vista, aunque es mejor usar binoculares o un telescopio. Aunque según los expertos no es el mejor momento para observar bien la Luna por un telescopio.

¿Qué es una superluna?

El término 'superluna' hace referencia a la luna llena o nueva que sale cerca o mientras la luna alcanza el perigeo, el punto más cercano a la Tierra.

Esto ocurre aproximadamente tres o cuatro veces en el año. En 2024, serán cuatro veces, esta es la primera.

Aunque obviamente no cambia su tamaño, las superlunas parecen aproximadamente un 30% más brillantes y un 14 % más grandes que las lunas llenas normales, según la NASA.

Los científicos dicen que solo los observadores más agudos pueden discernir las diferencias sutiles entre una superluna y una luna llena normal, pero sí es más notable la mayor intensidad en el brillo.

Qué es una luna azul

Existen dos tipos de lunas azules, aunque lamentablemente ninguna de las dos tiene nada que ver con el color. Ver una luna de color azul sí que es un espectáculo muy inusual.

La definición tradicional de luna azul es estacional y se refiere a la tercera luna llena de una misma estación que tenga cuatro lunas llenas. Esta sería la definición que encaja con la luna azul que será visible a partir de este lunes.

La segunda definición, que surgió de un malentendido de la original pero cuyo uso está aceptado y extendido en la actualidad, es el de la luna azul mensual, que se refiere a la segunda luna llena de un mismo mes del calendario gregoriano. Esa definición se ajusta a la próxima luna llena, que casualmente tendrá lugar el último día de este mismo mes, el 31 de agosto, por lo que este mes de agosto tendrá dos superlunas llenas azules.

Aproximadamente el 25 % de todas las lunas llenas son superlunas, pero solo el 3 % de las lunas llenas son lunas azules, según la NASA.

Esta superluna azul también será una luna de esturión, que es como se conoce a la luna llena de agosto. Recibe ese nombre del pez que se encuentra en los Grandes Lagos en esta época del año, según el Almanaque del Viejo Granjero, un calendario con pronósticos meteorológicos, gráficos de plantaciones, datos astronómicos, artículos y otros.

