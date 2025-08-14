Carnaval de planetas: cómo y cuándo podrás ver el último gran "desfile planetario" del año

Video El ‘gran desfile planetario’: el espectáculo celestial que no se repetirá hasta 2036

Seis planetas serán visibles simultáneamente en el cielo este mes en un fenómeno que es definido por popularmente como un "desfile planetario", el último del año.

Esto ocurren cuando varios planetas parecen alinearse en el cielo nocturno, aunque es en realidad una ilusión óptica. Ocurren cada año, aunque varía el número de planetas.

Seis planetas fueron visibles en los cielos de enero y todos los planetas de nuestro sistema solar fueron visibles en febrero, pero no todos pudieron ser vistos a simple vista.

Venus, Júpiter, Saturno y un tenue Mercurio son visibles este mes sin equipo especial, y las mejores posibilidades de avistarlos se darán a partir del domingo y durante los primeros días de la próxima semana.

Urano y Neptuno solo se pueden vislumbrar con binoculares y telescopios, con lo que se completará el espectáculo de seis planetas.

“Urano (que aparece entre Júpiter y Saturno en el cielo) y Neptuno (cerca de Saturno en el cielo) son demasiado tenues y distantes para ser vistos a simple vista. La única manera de ver a estos dos gigantes de hielo es con un buen telescopio”, reportó el sitio especializado Live Science.

Los “ojos de gato” que se forman con Júpiter y Venus alineados

Júpiter y Venus se acercaron mucho a principios de esta semana y todavía están cerca uno del otro en el cielo del este, "juntos como ojos de gato", dijo a la agencia AP Carolyn Sumners del Museo de Ciencias Naturales de Houston.

“Aunque es relativamente raro que seis planetas aparezcan en el cielo simultáneamente, la belleza de la vista aumentará enormemente con la luna creciente menguante”, agrega el reporte de Live Science.

Según el sitio, el mayor espectáculo será visible a partir del domingo por la noche y hasta el miércoles.

Mercurio estará en su punto más alejado del Sol el próximo martes por la mañana, por lo que será más fácil detectarlo antes de que desaparezca bajo el resplandor del sol.

“Se buscan diminutos puntos de luz, pero son los más brillantes”, dijo a la AP Justin Bartel, del Museo de Ciencias de Virginia. “En realidad, no centellean como las estrellas”.

Antes de salir, asegúrese de que sea una mañana clara y sin nubes y trate de alejarse de edificios altos que puedan bloquear la vista.

Mercurio volverá a ocultarse tras el Sol hacia finales de mes, pero una luna creciente se unirá al desfile. El próximo gran evento planetario será en febrero del año próximo.

