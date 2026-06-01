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Un agente de policía de Nueva Jersey está acusado de manipular a un testigo durante una investigación

La Fiscalía del Condado de Bergen acusa al sargento Anthony Pizzi de intentar influir en el testimonio de otro policía durante una investigación interna en Garfield

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Por:N+ Univision
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Un sargento de la policía de Garfield fue arrestado bajo cargos de manipulación de testigos en relación con una investigación de asuntos internos llevada a cabo por el departamento de policía de la ciudad, según anunciaron las autoridades.

Anthony Pizzi, de 30 años, está acusado de instruir a un agente de policía de Garfield para que proporcionara información falsa en la investigación administrativa, según un comunicado de la Fiscalía del Condado de Bergen.

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La fiscalía indicó que recibió información sobre la supuesta manipulación el 16 de abril. Pizzi fue arrestado el 28 de mayo.

El comunicado de la Fiscalía no mencionaba los términos ni los detalles específicos de la investigación interna.

Pizzi fue acusado de manipulación de testigos en tercer grado y fue puesto en libertad a la espera de su primera comparecencia ante el Tribunal Superior estatal en Hackensack.

El sargento figura en el sitio web del Departamento de Policía de Garfield como supervisor del turno de noche del Escuadrón A.

USA TODAY Network vía Reuters Connect

Este artículo fue traducido al español por N+Univision.

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