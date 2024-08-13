El hombre de Filadelfia que mató a puñaladas a un vecino porque se quejaba de sus ronquidos

Video ¿Adiós a los ronquidos y a la apnea del sueño? Tratamiento promete ser la solución

Un hombre de Filadelfia se declaró culpable de haber apuñalado a su vecino luego de que se quejó de sus ronquidos, de acuerdo con documentos judiciales.

Christopher Casey, de 56 años de edad, recibió la pasada semana una sentencia de 11 meses y medio a 23 meses de prisión y tres años de libertad condicional luego de que se declaró culpable de haber asesinado a su vecino Robert Wallace, de 62 años.

De acuerdo con un documento de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Montgomery, Casey y Wallace tenían un historial de discusiones sobre los ruidosos ronquidos de Casey.

La Policía de Upper Moreland Township, una ciudad en el área metropolitana de Filadelfia, había acudido en varias ocasiones a los domicilios de ambos ante los constantes conflictos.

Altercado por ronquidos resultó en el apuñalamiento

Según la narración de hechos del Fiscal de Distrito, el 15 de enero Wallace acudió al domicilio de Casey para reclamarle otra vez sobre sus ronquidos.

Ambos vivían en departamentos separados en un edificio tipo duplex, que compartían una pared.

La víctima removió el mosquitero de la ventana y se asomó para advertirle a Casey que lo mataría si sus ronquidos no cesaban, de acuerdo con reportes.

La Fiscalía de Distrito agregó que, tras un altercado verbal entre ambos, Casey utilizó un cuchillo de tipo militar para apuñalar a Wallace.

La policía encontró rastros de sangre dentro y fuera del domicilio de Casey.

Un análisis forense del cuerpo de la víctima determinó que Wallace murió víctima de apuñalamiento, de acuerdo con la fiscalía.

Casey fue arrestado el 18 de enero acusado de homicidio en tercer grado y de posesión de un instrumento del crimen. Una jueza loca le fijó una fianza de 1 millón de dólares.

Cristopher Casey califica el hecho como un “incidente desafortunado”

De acuerdo con un reporte de The Philadelphia Inquirer, tras asumir su culpabilidad de los hechos, Casey ofreció disculpas a los familiares de Wallace y calificó los hechos como un “incidente desafortunado”.

El abogado de Casey, James Lyons, dijo que el autismo que padece su cliente le dificulta afrontar cualquier confrontación.

Lyons añadió que Wallace había amenazado a Casey en múltiples ocasiones previas.

"Es un hombre realmente bueno que no estaba preparado para lidiar con este tipo de abuso y amenazas constantes", dijo Lyons. "Estaba aterrorizado por este tipo y creía que no tenía otra opción".

Durante el juicio, los familiares de Wallace dijeron que la víctima había tenido problemas para dormir debido al ruido excesivo de los ronquidos de Casey. La fatiga le había afectado su vida y habilidad para trabajar, de acuerdo con el diario.

