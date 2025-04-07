Esta hispana casada con un estadounidense fue detenida por ICE en Puerto Rico. Tras 49 días, quedó libre bajo fianza

Video Habla la hispana casada con un estadounidense y detenida por ICE en Puerto Rico: cuenta lo que vivió

Una inmigrante peruana casada con un ciudadano estadounidense que había sido detenida por un agente de inmigración en Puerto Rico fue finalmente liberada el pasado viernes, según pudo confirmar Univision Noticias.

El abogado de Camila Muñoz confirmó que el juez decidió liberarla bajo fianza tras conocer los detalles de la situación legal de la joven de 26 años.

"Un juez le otorgó libertad bajo fianza después de que le explicáramos que tiene un caso de ajuste de estatus pendiente debido a su matrimonio con un ciudadano estadounidense. El juez acordó que no había razón para mantenerla detenida", informó el representante legal a Claudia Uceda, corresponsal de Univision Noticias.

"Camila aún tiene que luchar por su caso de inmigración, pero al menos ahora puede hacerlo desde casa, con su esposo a su lado", agregó.

Muñoz, quien regresaba a EEUU de pasar su luna de miel en Puerto Rico cuando fue arrestada, tenía su visa vencida y fue enviada a un centro de detención en Louisiana.

En total, pasó 49 días detenida hasta ser liberada tras el pago de una fianza de $3,000 el pasado viernes.

Su esposo estadounidense, Bradley Bartell, denunció tras el arresto que la mujer no tenía récord criminal y que ya estaba tramitando su residencia permanente en EEUU.

"No viajen", llegó a recomendar a la población Bartell, quien votó en las elecciones presidenciales del año pasado por Donald Trump, que ha hecho del endurecimiento de las políticas migratorias una de las principales señas de identidad de su gobierno.

Camila Muñoz pasó 49 días bajo custodia de ICE

La pareja, que se conoció en Wisconsin, viajó en febrero para celebrar su luna de miel a Puerto Rico, que forma parte de EEUU como territorio no incorporado.

Pese a que su vuelo era de ámbito nacional, en el aeropuerto de San Juan le preguntaron si era ciudadana del país. Ella respondió que no, pero que ella y su esposo estadounidense ya habían presentado la documentación para lograr su residencia permanente legal.

El hecho de que su visa estuviera vencida motivó su detención por parte de ICE y su posterior traslado a Louisiana. La joven no tenía antecedentes penales.

Durante estas casi seis semanas, Muñoz no tuvo fecha de juicio ni audiencia para determinar su fianza, hasta que el pasado viernes el juez concluyó finalmente que no había motivo para que permaneciera bajo custodia.

"Entiendo que el gobierno está tomando medidas para proteger al país", declaró tras ser liberada al diario USA Today, que dio a conocer inicialmente este caso que logró gran repercusión en redes sociales. "Pero pensaba que era demasiado. Empecé a asustarme".

"Conocí a mujeres que llevaban allí siete u ocho meses (...). Entiendo que Trump está haciendo su trabajo como presidente, y estos son los procesos", agregó, "pero los casos deberían avanzar más rápido si las personas no están asociadas con una pandilla o no tienen antecedentes penales".

Muñoz aún tiene por delante un proceso en la corte de inmigración relacionado con el vencimiento de su visa, además de la solicitud de su tarjeta de residencia.

