Detienen a 3 soldados de Texas por presunto tráfico de indocumentados en la frontera con México

Tres soldados del ejército de Estados Unidos de la base de Fort Cavazos, Texas, fueron arrestados bajo cargos de tráfico de personas, informó este miércoles la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas.

Se trata de Emilio Mendoza López, Ángel Palma —ambos de 20 años de edad— y Enrique Jáuregui, de 25 años.

Las autoridades de Presidio, en la frontera con México, detuvieron el pasado 27 de noviembre un vehículo, al parecer conducido por Palma y en el que viajaban también Mendoza López, en el que también se encontraban un ciudadano mexicano y dos guatemaltecos indocumentados.

El vehículo trató de escapar cuando un policía se acercó. Al huir, chocó contra otro auto de la Patrulla Fronteriza e hirió a un agente que estaba en el interior.

Mike Lahrman, portavoz de la oficina del fiscal federal Jaime Esparza, dijo este jueves que Mendoza López —quien fue detenido antes que sus dos compañeros— está en la cárcel sin derecho a pagar fianza. Los otros dos acusados están esperando su primera audiencia en la corte prevista para este viernes.

Lahrman dijo que desconoce cuál es el rango de los soldados y si el ejército ha tomado alguna medida contra ellos. Un vocero de Fort Cavazos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de la agencia AP.

¿Cómo operaban los tres soldados de EEUU detenidos por presunto tráfico de migrantes?

“Mendoza López y Palma supuestamente viajaron desde Fort Cavazos a Presidio con el propósito de recoger y transportar a ciudadanos indocumentados”, relató Esparza en un comunicado.

“Se alega que Jáuregui es el reclutador y facilitador de la asociación ilícita de tráfico de personas”, agrega. “Datos extraídos del teléfono de Palma mediante una orden de registro revelaron mensajes entre los tres soldados que apuntan a una colaboración en la operación de tráfico” de personas.

Junto a los tres ciudadanos extranjeros indocumentados, Mendoza López fue arrestado en el mismo lugar donde el vehículo fue detenido. Palma —quien huyó del lugar— y Jáuregui fueron arrestados este martes en Fort Cavazos, señaló Lahrman.

El abogado de Mendoza, Shane Chriesman, aseguró que está esperando más información de los fiscales sobre el cargo del que se acusa a su cliente.

“Una vez que reciba las pruebas y tenga la oportunidad de evaluar el caso, desarrollaremos un plan”, comentó el letrado, quien avanzó que tratará de conseguir una fianza.

No es el primer caso de soldados vinculados con tráfico de migrantes

El pasado mes de abril, un soldado de la Guardia Nacional de Texas también fue arrestado tras ser acusado de tráfico de migrantes.

El momento en que Savion Amari Donovan Johnson era arrestado después de presuntamente ayudar a un inmigrante indocumentado a cruzar la frontera quedó grabado en video y fue posteriormente difundido.

Tras darse a la fuga, su detención fue posible tras una persecución a toda velocidad por parte de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y oficiales del alguacil del condado de Kinney.



