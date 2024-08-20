Por qué el valor del lingote de oro alcanzó una cifra hasta ahora impensable

Video La estafa de los lingotes de oro: te decimos en qué consiste este delito, que va en aumento en Montgomery

La onza troy de oro alcanzó un valor de poco más de 2,500 dólares, lo que por primera vez llevó el precio de un lingote de oro al nivel histórico de un millón de dólares.

Un lingote de oro tiene un peso de unas 400 onzas por pieza, lo que daría el total del millón de dólares.

El precio spot del oro ha registrado aumentos de forma constante en años recientes, alcanzado un incremento global de 20% en comparación con el año anterior.

De acuerdo con expertos, los aumentos están vinculados a una multiplicidad de factores, como la expectativa de los bancos centrales e inversionistas sobre una posible reducción en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense.

También la incertidumbre económica a nivel internacional ha llevado a los bancos centrales a comprar más del metal precioso para incrementar sus reservas.

Esto se debe a que si la Fed decide reducir las tasas de interés, el efecto se traducirá en un menor rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense.

¿Qué ha ocasionado el aumento histórico en el valor del oro?

La disminución en el rendimiento de los bonos del Tesoro también impacta la fortaleza del dólar.

Esto deriva en una mayor demanda de oro a nivel global como una forma de utilizar al metal precioso como un refugio financiero.

De acuerdo con estimaciones de Bloomberg, en la primera mitad del año los bancos centrales a nivel internacional adquirieron unas 483.3 toneladas de oro, lo que equivale a unos 40,000 lingotes.

Según un reporte de Reuters, el Banco Popular de China adquirió oro por décima séptima vez y de forma consecutiva en marzo.

De acuerdo con el Buró del Oro de Estados Unidos, la venta de lingotes ocurre internacionalmente entre bancos centrales o por dealers.

El oro ha sido históricamente considerado como un activo confiable en tiempos de incertidumbre económica. También es considerada una forma de proteger las inversiones en contra de la inflación.

India y Turquía también incrementan sus reservas de oro en medio de incertidumbre económica

Además de China, los bancos centrales de India y Turquía también han aumentado sus reservas de oro, de acuerdo con un reporte del banco de inversiones suizo UBS.

Las compras por parte de estos bancos centrales representan formas en las que estas instituciones buscan “diversificar” su inversiones más allá del dólar estadounidense.

Estas diversificaciones son motivadas por la incertidumbre económica a nivel internacional, de acuerdo con UBS.

Los inversionistas chinos también consideran al oro como un activo alternativo en medio de una reducción en el valor de bienes raíces y acciones empresariales en años recientes, de acuerdo con un reporte de Capital Economics.

