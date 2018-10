Este miércoles tu celular va a sonar en una prueba de alerta nacional que no tiene precedentes

Según comunica FEMA en su página web, los usuarios que tengan sus teléfonos encendidos oirán un tono dos veces, una vibración y luego verán un mensaje, en inglés: "THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed”, lo que significa: "ESTO ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional Inalámbrico de Alerta de Emergencia. Ninguna acción es requerida".