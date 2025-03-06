Walgreens pasa a manos privadas: una empresa de capital de riesgo compra el complejo de farmacias por casi $10,000 millones

Video Walgreens anuncia que rebajará el precio de más de 1,500 artículos en línea y en tiendas

Walgreens Boots Alliance anunció este jueves que llegó a un acuerdo para ser adquirida por la firma de capital privado Sycamore Partners.

La cadena de farmacias estadounidense, que enfrenta dificultades económicas, busca dar la vuelta al negocio después de años de perder dinero.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Wallgreens, Sycamore pagará 11.45 dólares por acción, dando al acuerdo un valor de capital justo por debajo de $10,000 millones. Los accionistas podrían llegar a recibir hasta otros 3 dólares por acción en determinadas condiciones.

Una compra para privatizar la cadena de farmacias le daría más flexibilidad para hacer cambios que mejoren su negocio sin preocuparse por la reacción de Wall Street. La empresa ya ha realizado algunos cambios importantes para dar un giro a su estructura.

Sycamore conservará el negocio minorista estadounidense y venderá o dividirá el resto, que incluye la cadena británica de farmacias Boots.

Walgreens se encuentra en la primera fase de cerrar 1,200 farmacias

Walgreens, fundada en 1901, ha tenido que hacer frente a la escasez de reembolsos por recetas, el aumento de los costes, los robos persistentes y unos compradores sensibles a la inflación que buscan ofertas en otros sitios.

Por ello, la cadena de farmacias se encuentra en las primeras fases de un plan para cerrar 1,200 de sus aproximadamente 8,500 establecimientos en Estados Unidos.

En EEUU, muchas farmacias luchan por mantener sus puertas abiertas debido a la sobrecarga de trabajo, la reducción de los reembolsos por medicamentos recetados y las escasas oportunidades de facturar a las aseguradoras por servicios que van más allá de la dispensación de medicamentos.

Para empeorar las cosas, los farmacéuticos, como muchos otros profesionales de la salud, se enfrentan al agotamiento debido al elevado estrés y a los efectos duraderos de la pandemia de covid-19.

Mira también: