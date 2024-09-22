Tiroteo en Alabama: cuatro personas mueren en medio del fuego cruzado en una concurrida zona

Video Menor de 15 años es sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de su mamá

Cuatro personas murieron en un tiroteo en una localidad de Alabama tras quedar atrapadas en el fuego cruzado en un popular distrito de ocio el sábado por la noche, según la policía.

Cuatro personas murieron y 18 resultaron heridas en la balacera en el bloque de 2000 de la avenida Magnolia sur, indicó el domingo por la mañana en un email el policía de Birmingham Truman Fitzgerald.

Cuando llegaron al lugar del suceso en el distrito de ocio de Five Points South, los agentes encontraron a dos hombres y una mujer en la acera con varias heridas de bala. El servicio de bomberos y rescate de Burmingham certificó su muerte en el lugar.

El personal médico del Hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham certificó la muerte de otro hombre baleado, indicó Fitzgerald.

Para las 6:00 de la mañana del domingo, la policía había identificado un total de 22 víctimas, señaló.

No se habían hecho detenciones inmediatas y los investigadores no habían determinado el blanco original de los tiradores, dijo el agente local.

“Los detectives creen que el tiroteo no fue aleatorio y derivaba de un incidente aislado en el que varias víctimas se vieron atrapadas en el fuego cruzado”, indicó Fitzgerald.

La zona de Five Points South en Birmingham tiene muchos espacios de ocio, restaurantes y bares y suele estar abarrotada los sábados por la noche.

