SoftBank promete inversiones por $100,000 millones en inteligencia artificial en EEUU

La sociedad japonesa de inversiones en tecnología SoftBank invertirá $100,000 millones en Estados Unidos y creará al menos 100,000 puestos de trabajo, afirmó este lunes el presidente electo, Donald Trump.

Hablando junto a Trump desde su residencia en Florida, el director general de SoftBank, Masayoshi Son, confirmó el proyecto y dijo que la victoria del republicano había "aumentado enormemente" su confianza en la economía estadounidense. La agencia Reuters reportó que serán empleos enfocados en la inteligencia artificial.

El anuncio supone un impulso para el gobierno entrante, que asumirá el 20 de enero. La cifra sería aproximadamente el doble de la cantidad que prometió SoftBank en diciembre de 2016, poco antes de que Trump comenzara su primer mandato como presidente de Estados Unidos.

El gigante japonés finalmente se desprendió de cerca de $100,000 millones a través de su fondo Vision Fund y gran parte del dinero fue aportado por fondos soberanos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Masayoshi Son, de 67 años, se hizo famoso con tempranas y exitosas inversiones en el gigante chino del comercio electrónico Alibaba y el pionero de navegación en internet Yahoo, pero también hizo apuestas catastróficas como en el sitio de trabajo compartido WeWork.

El inversor asiático dijo reiteradas veces que la "superinteligencia artificial" llegará en una década, trayendo nuevos inventos y conocimientos, así como formas de invertir novedosas.

