estados unidos Se ha formado El Niño: los especialistas esperan un impulso meteorológico global La llegada de El Niño es uno de los fenómenos climáticos más complejos que afectan a todo el mundo. En EEUU se espera un verano lluvioso y caluroso

Video Clima hoy en EEUU, jueves 11 de junio 2026: calor extremo y alta humedad amenaza a ambas costas

Un cambio climático global drástico y largamente anticipado ha llegado, según informaron los meteorólogos federales el 11 de junio al confirmar el inicio de las condiciones de El Niño.

El anuncio también se suma a la creciente evidencia que sugiere que este fenómeno de El Niño será inusualmente fuerte, lo que podría potenciar sequías, eventos de lluvias intensas y olas de calor. Los fenómenos de El Niño anteriores han dado lugar a algunos de los años más calurosos jamás registrados, como el récord de temperatura media mundial alcanzado en 2024.

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El Niño es parte de un ciclo climático más amplio impulsado por la temperatura del agua en partes del océano Pacífico. Este patrón climático natural afecta al tiempo meteorológico en todo el planeta, trayendo una mezcla de condiciones diversas a lo largo del globo.

El nuevo pronóstico del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipa una temporada de El Niño "muy fuerte" que podría llegar a competir con los registros más altos del fenómeno, que se remontan a 1950, según señaló Michelle L'Heureux, del centro climático, en un correo electrónico enviado a USA TODAY.

Por otra parte, no todos los efectos de El Niño son siniestros. También se espera que el patrón reduzca la actividad de huracanes en el Atlántico y podría traer un invierno más suave (y facturas de calefacción más bajas) para millones de estadounidenses.

¿Por qué importa el cambio a El Niño?

Los líderes mundiales han expresado su preocupación ante la perspectiva de sequías, eventos de lluvias intensas y olas de calor.

"El mundo debe tratar esto como la urgente advertencia climática que es. Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo en calentamiento", declaró el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en un video-comunicado a principios de junio.

Un evento fuerte podría crear efectos dominó durante los meses venideros, y el nuevo pronóstico señala que una contingencia fuerte es cada vez más probable.

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"En las últimas actualizaciones de la NOAA, tenemos un 63% de probabilidades de que se vuelva 'muy fuerte' en el próximo invierno", apuntó L'Heureux.

"Hay 7 eventos muy fuertes en nuestro registro, por lo que este fenómeno tiene una probabilidad decente de alcanzar ese nivel", afirmó. "Aún existe cierta incertidumbre, con una probabilidad de 1 entre 3 de que este no sea un El Niño muy fuerte".

Aunque no hay pruebas de que el cambio climático aumente la frecuencia o la intensidad de los eventos de El Niño, la Organización Meteorológica Mundial señaló que sí puede amplificar sus impactos. Dado que las temperaturas del agua en el Pacífico tropical ya se sitúan hasta 10 grados Fahrenheit por encima de la media, aumenta la preocupación en la ONU de que este fenómeno de El Niño pueda alimentarse de ese calor adicional "y devastar a comunidades vulnerables y poco preparadas en todo el mundo".

El agua caliente tiene la clave del pronóstico de El Niño

Cuando los pronosticadores federales confirmaron las condiciones de El Niño el 11 de junio, utilizaron datos de satélites que mostraban cambios sostenidos en los vientos y en las temperaturas del agua en el océano Pacífico tropical.



Esas temperaturas se dispararon brevemente en la región de El Niño durante la primera semana de junio hasta alcanzar niveles récord para esta época del año. Cayeron ligeramente, pero se mantuvieron por encima de los récords anteriores el 9 de junio, según una visualización del Climate Reanalyzer del Instituto de Cambio Climático de la Universidad de Maine.

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El Niño es parte de un ciclo climático conocido por los científicos como "El Niño - Oscilación del Sur", o ENSO (por sus siglas en inglés). Sin embargo, fue reconocido originalmente por pescadores frente a la costa de América del Sur en el siglo XVII, con la aparición de aguas inusualmente cálidas en el océano Pacífico cerca de la Navidad. El nombre significa " el Niño Jesús" en español.

Cuando las condiciones de El Niño no están presentes, el ciclo puede encontrarse en fases neutras o de La Niña.

"Aunque el evento de este año comenzó un poco más tarde que los grandes episodios de El Niño de 2015 y 1997, está empezando a ponerse a la par", señaló a finales de mayo Josh Willis, investigador del nivel del mar en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. "Veremos qué tan grande llega a ser".

¿Cómo afectará El Niño al pronóstico del tiempo en EE. UU.?

Los pronosticadores afirman que es demasiado pronto para conocer los detalles específicos, y siempre será difícil determinar el impacto exacto de El Niño en el clima. Pero el patrón climático sí posee características distintivas que los meteorólogos esperan.

- Atención al clima caluroso: Existe la posibilidad de un verano más seco y cálido en todo el noroeste, las llanuras del norte y el medio oeste superior, lo que prolongará la sequía actual en algunas zonas y aumentará el riesgo de incendios forestales, según AccuWeather. En general, El Niño incrementa las probabilidades de temperaturas superiores a la media en el norte y el oeste de los Estados Unidos.

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- Lluvia (por fin) en el sureste: Los fenómenos de El Niño pueden provocar condiciones húmedas a lo largo de la costa del Golfo y el sureste, aliviando la sequía actual en esas zonas, según AccuWeather.

- California podría enfrentarse a más lluvia y nieve: California tiende a registrar un año mucho más húmedo con El Niño, afirmó Abby Frazier, profesora de geografía en la Escuela de Clima, Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad Clark. Nunca es una garantía porque cada El Niño es diferente, matizó Frazier. "Pero a menudo podemos esperar que las condiciones sean más favorables para fenómenos como los ríos atmosféricos que traen mucha lluvia al sur de California". También son posibles nevadas más intensas en las montañas de California, según AccuWeather.

- Preocupación por incendios forestales en Hawái: Hawái también podría registrar un aumento de las lluvias en el verano, seguido de condiciones secas de sequía en otoño e invierno, explicó Frazier. Especialmente preocupante es el mayor riesgo de incendios forestales en Hawái, señaló. "Si tenemos lluvias más intensas en el verano, todas las hierbas y la maleza que sirven de combustible para los incendios crecen de forma prolífica y luego se secan durante el invierno, por lo que normalmente vemos que nuestra temporada de incendios comienza antes".

- La temporada de huracanes en el Atlántico podría ser menos activa: Ya podemos ver indicios de que El Niño está provocando un aumento de los vientos del oeste en las capas altas de la atmósfera a través del Atlántico tropical, afirmó Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado. Estos vientos actúan impidiendo la formación de tormentas tropicales.

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- Se espera que la temporada de huracanes en el Pacífico esté activa: El Niño tiende a aumentar significativamente la actividad en el Pacífico norte oriental, especialmente en las partes central y occidental de la cuenca, dijo Klotzbach. Las aguas más cálidas, el mayor giro en niveles bajos y la reducción de la cizalladura vertical del viento contribuyen a este incremento.

No todo tiene por qué ser necesariamente pesimismo, afirmó L'Heureux, del centro climático. "Tengan en cuenta que los impactos relacionados con El Niño no son necesariamente preocupantes".

"Si bien puede aumentar la probabilidad de experimentar un clima más extremo en partes del planeta, existen aspectos positivos, como facturas de calefacción potencialmente más bajas para la franja norte de los Estados Unidos durante el invierno. La probable reducción de la actividad de ciclones tropicales sobre la cuenca del Atlántico también es potencialmente beneficiosa".

A diferencia de otros eventos meteorológicos, El Niño avisa con antelación, concluyó Frazier.

"Es uno de los pocos eventos que realmente podemos planificar con unos seis meses de anticipación", dijo Frazier. "No hay muchas otras cosas en nuestro mundo de pronósticos meteorológicos que nos brinden tanto tiempo de ventaja".