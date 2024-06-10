Se declara culpable Félix Herrera, esposo de la dueña de la guardería de NY que producía fentanilo y donde murió un niño hispano

Video Buscan a esposo de dueña de guardería donde falleció niño dominicano por contacto con fentanilo

Félix Herrera García, esposo de la dueña de la guardería del Bronx donde murió un niño por tener contacto con fentanilo, se declaró culpable este lunes de diversos cargos federales ante una corte de Nueva York.

Herrera García fue acusado de conspiración para distribuir narcóticos, posesión con intención de distribuir con resultado de muerte y posesión con intención de distribución con resultado de daño grave.

Los cargos podrían acarrear una pena de entre 20 años de prisión y cadena perpetua.

Herrera García fue arrestado en Sinaloa en septiembre del año pasado, luego de que huyera tras la muerte del niño de 1 año, Nicholas Dominici, de origen dominicano.

El menor murió por haber entrado en contacto con fentanilo en la guardería llamada “Divino Niño”, donde Herrera García y su esposa, Grei Méndez, presuntamente producían y almacenaban el poderoso opiáceo.

Otros tres menores de entre 8 meses y 2 años de edad fueron hospitalizados y se recuperaron tras recibir tratamiento.

El día del incidente, ocurrido a mediados de septiembre de 2023, Herrera García fue captado por una cámara de seguridad al frente del edificio, saliendo de la guardería y cargando dos bolsas negras, presuntamente repletas de droga.

El hombre salió del sitio segundos antes de que los servicios de emergencia llegaran a atender a los niños.

Méndez había evitado llevar a su propio hijo de 2 años luego de que se percató que probablemente había sido expuesto al fentanilo. Sin embargo, continuó operando y recibiendo a otros niños en el centro.

Cargos contra dueña de guardería están pendientes

Méndez y un primo de Herrera García, Carlisto Acevedo, enfrentan 11 cargos federales, incluido el de homicidio. Acevedo rentaba un cuarto dentro de la guardería y se presume que la droga pudo haber sido suya.

Al inspeccionar el sitio, las autoridades rompieron el suelo en el área de juegos de los niños, donde descubrieron los estupefacientes, además de herramientas para procesar drogas.

También encontraron paquetes con la potente droga cerca de los tapetes donde los niños dormían su siesta.

Insólitamente, la guardería había aprobado una inspección sorpresa, realizada sólo días antes de la tragedia.

Luego de que los menores resultaron afectados por el fentanilo, en lugar de hablar directamente a los servicios de emergencia, la dueña de la guardería realizó tres llamadas y borró 21,000 mensajes, con la intención de eliminar evidencia.

