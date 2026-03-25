Streaming Discord sufre interrupción este 25 de marzo: fallas en voz y video afectan a miles de usuarios Miles de usuarios reportaron problemas para conectarse a canales de voz, siendo uno de los errores más frecuentes el mensaje "esperando punto final" (awaiting endpoint).

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La plataforma Discord registró este miércoles 25 de marzo de 2026 una interrupción significativa del servicio, que afectó principalmente sus funciones de voz y video en Estados Unidos y otras regiones.

Miles de usuarios reportaron problemas para conectarse a canales de voz, siendo uno de los errores más frecuentes el mensaje "esperando punto final" (awaiting endpoint), que impide establecer la conexión con los servidores de audio.

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De acuerdo con los reportes y la propia página de estado de Discord, la interrupción impactó sobre todo canales de voz, videollamadas y transmisiones en vivo (streaming). En algunos casos también se registraron errores en mensajería, aunque en menor cantidad.

La compañía confirmó que el incidente estuvo relacionado con un problema técnico en su infraestructura de red, lo que afectó la capacidad de enrutar correctamente el tráfico de voz.

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¿Qué es Discord y por qué es tan utilizado?

Discord es una aplicación de comunicación ampliamente utilizada que permite a los usuarios crear comunidades (servidores) donde pueden interactuar mediante mensajes de texto, llamadas de voz y video en tiempo real.

Aunque nació enfocada en la comunidad gamer, hoy es usada también por estudiantes, equipos de trabajo y grupos en línea, lo que hace que cualquier interrupción tenga un impacto global inmediato.

A lo largo del día, Discord informó que había identificado la causa del problema y que sus equipos trabajaban para restablecer el servicio.

Horas más tarde, la plataforma señaló que las funciones comenzaban a recuperarse gradualmente, aunque advirtió que continuaría monitoreando posibles fallas residuales, especialmente en su API.

En concreto, plataformas como Downdetector registraron picos de alrededor de 2 mil usuarios reportando fallas al mismo tiempo, mientras que otros seguimientos sitúan el rango entre 14 mil y 17 mil reportes en el momento más crítico de la falla.