Esta moneda de 10 centavos puede costar ahora $500,000: lleva décadas bien guardada

Video Revisa tu bolsillo: esta moneda de 10 centavos puede costar $500,000 y solo hay dos en el mundo

Tres hermanas de Ohio que heredaron una moneda de 10 centavos se llevaron una sorpresa al enterarse del valor del objeto que permaneció guardado en la bóveda de un banco durante más de 40.

Se trata de una moneda extraordinariamente rara, acuñada por la fábrica de la Moneda de San Francisco en 1975 y cuyo valor en la actualidad podría superar los $500,000, según Ian Russell, presidente de GreatCollections, empresa especializada en monedas que organiza una subasta en línea que inicia con un precio de lista de $250,000 y que finalizará en octubre.

PUBLICIDAD

La moneda es muy valiosa debido a que le falta una letra S que indica que las monedas fueron acuñadas en San Francisco, es una de las dos monedas sin la marca que se sabe que existen.

Ahora la moneda, conocida como “1975 “no S” proof dime”, se exhibirá en una exposición de monedas que comenzará el miércoles en Tampa, Florida, y antes de que se cierre la subasta a finales de octubre, dijo Russell. <br> Imagen GreatCollections



“Es propiedad de la misma familia de Ohio desde 1978, conocida como ‘Ruth E’”, dice la casa de subastas en un comunicado.

La otra se vendió en una subasta de 2019 por $456,000 dólares y de nuevo meses después a un coleccionista privado.

La historia detrás de la rara moneda

Aunque los coleccionistas de monedas serios conocen desde hace tiempo la existencia de estas dos raras monedas de 10 centavos, su paradero había sido un misterio desde finales de la década de 1970.

“Estuvieron ocultas durante décadas”, afirma Russell. “La mayoría de los grandes coleccionistas y comerciantes nunca han visto una”.

En 1975, la fábrica de la Moneda de San Francisco elaboró más de 2.8 millones de juegos especiales de prueba con seis monedas, que se vendían a $7.

Unos años más tarde, los coleccionistas descubrieron que a dos monedas de 10 céntimos del juego les faltaba la marca de ceca, que es una letra, símbolo o inscripción que aparece en una moneda para indicar la casa de moneda o fábrica donde se produjo.

La moneda “ha sido clasificada como la moneda #1 en la segunda, tercera y cuarta edición del libro 100 Greatest U.S. Modern Coins por Jeff Garrett y Scott Schechter. E incluso en su primera edición se incluyó una nota diciendo que probablemente tendría la posición #1, pero la moneda no había aparecido en el mercado desde 1978/1979”, dice un comunicado de la casa de subastas.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son las herederas de la valiosa moneda?

Las hermanas de Ohio que heredaron una de esas dos monedas tras la reciente muerte de su hermano quieren permanecer en el anonimato debido a su repentina fortuna, según Russell.

Las hermanas contaron a Russell que su hermano y su madre compraron en 1978 la primera moneda con error por $18,200, lo que hoy equivaldría a unos $90,000. Sus padres, que trabajaban en una granja lechera, veían la moneda como una red de seguridad financiera.

Una de las hermanas cuenta que su hermano le hablaba a menudo de la rara moneda, pero nunca la vio de primera mano hasta el año pasado.

Russell, cuya empresa tiene su sede en Irvine (California), dice que su hermano se puso en contacto con él hace unos siete años y acabó hablándole de la moneda. Él también guardó el secreto.

Cuando Russell le habló a una de las hermanas hace unos años del valor potencial de la moneda, dice que ella comentó “¿es realmente posible?”.

Ahora la moneda, conocida como '1975 no S proof dime', se exhibirá en una exposición de monedas que comenzará el miércoles en Tampa, Florida, y antes de que se cierre la subasta a finales de octubre, dijo Russell.

Aunque existe la posibilidad de que haya más ejemplares de esta rara moneda de 10 centavos, solo se encontrarían entre los juegos de 'prueba' de 1975 y no en el cambio de bolsillo de nadie, dijo Russell. Aun así, espera que este último descubrimiento desencadene muchas búsquedas.

Mira también: