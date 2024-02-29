Este año es año bisiesto, esto pasaría si no existiera un día más en el mes de febrero

Este año es bisiesto: febrero tiene 29 días, una delicia para los aficionados a las matemáticas, pero ¿cómo empezó todo y por qué?

La historia y la tradición que se esconden detrás de la idea de añadir un día al único mes con 28 son muy interesantes.



Lo que hay que saber es que el año bisiesto existe, en gran parte, para mantener los meses sincronizados con los acontecimientos anuales, incluidos los equinoccios y los solsticios, según el Instituto de Tecnología de California.

Es una corrección para contrarrestar el hecho de que la órbita de la Tierra no es precisamente de 365 días al año. El viaje dura unas seis horas más.

Sin embargo, contrariamente a lo que algunos podrían creer, no cada cuatro años es año bisiesto. Añadir un día bisiesto cada cuatro años alargaría el calendario en más de 44 minutos, según el National Air & Space Museum.

Por ello se decretó que los años divisibles por 100 no siguieran la regla de los cuatro años para ser bisiestos a menos que también fueran divisibles por 400L. En los últimos 500 años, no hubo día bisiesto en 1700, 1800 y 1900, pero sí en 2000. En los próximos 500 años, si se sigue esta práctica, no habrá bisiesto en 2100, 2200, 2300 y 2500.

Mientras que los próximos años bisiestos serán 2028, 2032 y 2036.

¿Qué pasaría sin un día bisiesto?

A la larga, nada bueno. Afectaría los grandes acontecimientos, cuándo plantan los agricultores y cómo se alinean las estaciones con el sol y la luna.

"Sin los años bisiestos, al cabo de unos cientos de años tendremos el verano en noviembre", afirma Younas Khan, profesor de física de la Universidad de Alabama en Birmingham.

¿A quién se le ocurrió crear el año bisiesto?

Las civilizaciones antiguas utilizaban el cosmos para planificar sus vidas. Existen calendarios que se remontan a la Edad de Bronce, en ellos se basaban en las fases de la luna o del sol, como los calendarios actuales. Normalmente eran "lunisolares", es decir, utilizaban ambos.

Ya en el Imperio Romano, había una importante desviación estacional de los calendarios utilizados en la región. Julio César trató de solucionar la situación añadiendo meses. Pasaron por una gran variedad de calendarios que comenzaban de muchas maneras en el vasto Imperio Romano.



El César introdujo su calendario juliano en el año 46 a.C. Era puramente solar y contaba un año de 365.25 días, por lo que cada cuatro años se añadía un día más. Antes, los romanos habían estado un tiempo contando el año en 355 días.

Pero aún así, bajo este sistema de calendario había problemas de organización. Había demasiados años bisiestos. El año solar no tiene 365.25 días exactos. Son 365.242 días", dijo Nick Eakes, profesor de astronomía del Planetario Morehead y Centro de Ciencias de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Thomas Palaima, profesor de la Universidad de Texas en Austin, afirma que los antiguos ya añadían periodos de tiempo al año para reflejar las variaciones de los ciclos lunar y solar. El calendario ateniense, explica, se utilizaba en los siglos IV, V y VI con 12 meses lunares.

Eso no funcionaba para los ritos religiosos estacionales. El problema del desfase en las estaciones llevó a "intercalar" un mes extra periódicamente para realinearse con los ciclos lunares y solares, explicó Palaima.

El calendario juliano era 0.0078 días (11 minutos y 14 segundos) más largo que el año trópico, por lo que los errores de cronometraje seguían acumulándose gradualmente, según la NASA. Pero la estabilidad aumentó, dijo Palaima.

El calendario juliano fue el modelo utilizado por el mundo occidental durante cientos de años. El papa Gregorio XIII lo calibró aún más. Su calendario gregoriano entró en vigor a finales del siglo XVI. Sigue utilizándose hoy en día y, evidentemente, no es perfecto o no habría necesidad de un año bisiesto. Pero supuso una gran mejora, reduciendo el desfase a meros segundos.

La modificación en este calendario se hizo porque la Pascua estaba llegando más tarde en el año con el tiempo, y le preocupaba que los eventos relacionados con la Pascua como el Pentecostés pudieran chocar con las fiestas paganas. El Papa quería que la Pascua permaneciera en primavera.

Eliminó algunos días extra acumulados en el calendario juliano y modificó las normas sobre los días bisiestos. Fueron el papa Gregorio y sus consejeros quienes idearon las matemáticas realmente complicadas sobre cuándo debía o no haber un año bisiesto.

"Si el año solar fuera perfecto (365.25), no tendríamos que preocuparnos de los complicados cálculos", explica Eakes.

¿Debemos compadecernos de los bisiestos?

Nacer un 29 de febrero puede dar mucho que hablar.

Pero desde el punto de vista del papeleo puede ser una molestia. Algunos gobiernos y otros organismos que exigen rellenar formularios y declarar los cumpleaños han intervenido para señalar qué fecha utilizaban los bisiestos para cosas como el carné de conducir, si el 28 de febrero o el 1 de marzo.



En todo el mundo hay unos 5 millones de personas que comparten el cumpleaños bisiesto de los cerca de 8,000 millones de habitantes del planeta.

