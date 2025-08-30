Powerball sortea $1,000 millones; esto te llevarías según el estado donde vivas

Video Premio mayor del Powerball sube a $1,000 millones: ¿cuántas probabilidades hay de ganar?

Por sexta ocasion en los 33 años de existencia del Powerball, el premio mayor alcanza los 1,000 millones de dólares (un billion en inglés) para el sorteo de este sábado 30 de agosto de 2025, con la posibilidad de que el monto en efectivo sea de 453.1 millones de dólares.

Y en el fin de semana del Labor Day, la emoción por un sorteo mil millonario atrae a los apostadores, reconoció Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y consejero delegado de la Lotería de Iowa.

Si este sábado un ganador acierta por el premio gordo o 'jackpot', podrá escoger entre un premio anualizado valorado en 1,000 millones de dólares, o reclamar un pago único por los 453 millones de dólares ya mencionados.

En la opción anualizada recurrente se hace un primer pago por 33.33 millones de dólares, monto que luego se elevará 5% cada año, hasta completar 29 pagos más en igual cantidad de años.

Pero el premio del Powerball, que se juega en 48 estados o jurisdicciones (no se juega en Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah), está sujeto a impuestos federales y estatales, según cada estado y el monto final varía, como explica USAMega.com.

Del premio mayor se debe aplicar el 24% de impuesto federal, que equivale a una retención de 8 millones de dólares para el premio anualizado o de 108.7 millones de dólares para el pago único de 453 millones, y a la que luego se añade otra porción de tributos federales, de 4.29 millones o 58.86 millones de dólares, respectivamente.

Tras impuestos federales, el pago anual quedaría en 21,04 millones de dólares o en 285,4 millones de dólares en pago único.

Posterior a estas cifras vienen los impuestos estatales, con lo que el premio mayor, según los estimados de USAMega.com por cada estado, sería el siguiente:

Arizona

Pago único: $274.1 millones. Pago Anualizado: $606.2 millones

Arkansas

Pago único: $267.8 millones. Pago Anualizado: $592.2 millones

California

Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631.2 millones

Carolina del Norte

Pago único: $266.2 millones. Pago Anualizado: $588.7 millones

Carolina del Sur

Pago único: $257.4 millones. Pago Anualizado: $569.2 millones

Colorado

Pago único: $265.5 millones. Pago Anualizado: $857.2 millones

Connecticut

Pago único: $253.8 millones. Pago Anualizado: $561.3 millones

Dakota del Norte

Pago único: $272.3 millones. Pago Anualizado: $602.2 millones

Dakota del Sur

Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631.2 millones

Delaware

Pago único: $255.5 millones. Pago Anualizado: $565.2 millones

Florida

Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631.2 millones

Georgia

Pago único: $261.9 millones. Pago Anualizado: $579.3 millones

Idaho

Pago único: $259.6 millones. Pago Anualizado: $574.3 millones

Illinois

Pago único: $274.1 millones. Pago Anualizado: $606.2 millones

Indiana

Pago único: $271.9 millones. Pago Anualizado: $601.2 millones

Iowa

Pago único: $268.2 millones. Pago Anualizado: $593.2 millones

Kansas

Pago único: $259.6 millones. Pago Anualizado: $574.2 millones

Kentucky

Pago único: $267.3 millones. Pago Anualizado: $591.2 millones

Lousiana

Pago único: $271.9 millones. Pago Anualizado: $601.2 millones

Maine

Pago único: $253 millones. Pago Anualizado: $559.7 millones

Maryland

Para residentes del estado: Pago único: $242.4 millones. Pago Anualizado: $536.2 millones

Para no residentes del estado: Pago único: $242.4 millones. Pago Anualizado: $536.2 millones

Massachusetts

Pago único: $244.7 millones. Pago Anualizado: $541.2 millones

Michigan

Pago único: $266.2 millones. Pago Anualizado: $588.7 millones

Minnesota

Pago único: $240.8 millones. Pago Anualizado: $532.7 millones

Mississippi

Pago único: $265.5 millones. Pago Anualizado: $587.2 millones

Missouri

Pago único: $264.2 millones. Pago Anualizado: $584.2 millones

Montana

Pago único: $258.7 millones. Pago Anualizado: $572.2 millones

Nebraska

Pago único: $261.9 millones. Pago Anualizado: $579.2 millones

Nueva Hampshire

Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631.2 millones

Nueva Jersey

Pago único: $236.7 millones. Pago Anualizado: $523.7 millones

Nuevo Mexico

Pago único: $258.7 millones. Pago Anualizado: $572.2 millones

Nueva York

Pago único: $236.1 millones. Pago Anualizado: $522.2 millones

Ohio

Pago único: $271.3 millones. Pago Anualizado: $600 millones

Oklahoma

Pago único: $263.9 millones. Pago Anualizado: $583.7 millones

Oregon

Pago único: $240.6 millones. Pago Anualizado: $532.2 millones

Pennsylvania

Pago único: $271.5 millones. Pago Anualizado: $600.5 millones

Puerto Rico

Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631.2 millones

Rhode Island

Pago único: $258.3 millones. Pago Anualizado: $571.3 millones

Tennessee

Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631.2 millones

Texas

Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631.2 millones

Vermont

Pago único: $245.8 millones. Pago Anualizado: $543.7 millones

Virginia

Pago único: $259.4 millones. Pago Anualizado: $573.7 millones

Virginia Occidental

Pago único: $263.6 millones. Pago Anualizado: $583 millones

Washington

Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631.2 millones

Washington DC

Pago único: $236.7 millones. Pago Anualizado: $523.7 millones

Wisconsin

Pago único: $250.8 millones. Pago Anualizado: $554.7 millones

Wyoming

Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631.2 millones

Las probabilidades de acertar los seis números son de 1 entre 292.2 millones. En comparación, las probabilidades de sufrir una mordedura de tiburón durante un chapuzón en el océano son mucho menores, según el Museo de Historia Natural de Florida.

En el sorteo del miércoles 27 de agosto, no hubo ganadores del premio mayor, pero seis afortunados en Arizona, Nueva York y Virginia ganaron premios de un millón de dólares o más al acertar las cinco bolas blancas.

Además, tres boletos en Mississippi, Ohio y Virginia obtuvieron ganancias de 2 millones de dólares por haber incluido la opción Power Play por 1 dólar adicional. Otros 40 jugadores ganaron premios de 50,000 dólares y 10 obtuvieron premios de 200,000 dólares.

El último ganador del premio mayor del Powerball fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

