Nuevas normas de Mega Millions: se duplica el premio mayor inicial… y también el precio del boleto

Mega Millions estrena el próximo 8 de abril una nueva normativa que supondrá mayores premios pero también un precio más caro de los boletos para participar en esa lotería.

En concreto, el boleto aumentará de $2 a $5. Pero los responsables del juego aseguraron esta semana que un precio más alto se traducirá en mayores premios para los participantes.

“Más allá de los grandes botes, los jugadores nos dijeron que querían premios mayores, y eso es precisamente lo que ofrece este nuevo juego”, escribió Joshua Johnston, director principal del Consorcio Mega Millions, en un comunicado.

Cuando los cambios entren en vigor, el premio mayor arrancará desde un mínimo de $50 millones, en lugar de los $20 millones actuales.

"Se espera que los botes crezcan más rápido y alcancen montos mayores con más frecuencia en el nuevo juego", afirmó la compañía, que calcula que el premio mayor promedio sea de $800 millones, mucho más que los $450 millones actuales.

Los premios mínimos serán de $10 en lugar de los $2 actuales. Así, cada boleto ganador pagará al menos el doble del costo del juego.

Como el nuevo juego asigna a los jugadores un multiplicador aleatorio, “quienes ganaron $2 en el juego anterior ahora se llevarán $10, $15, $20, $25 o $50” con la nueva versión, afirmó Johnston.

Más probabilidades de ganar con el nuevo Mega Millions

La compañía también afirmó que el nuevo juego traerá al público más probabilidades de ganar.

Según Mega Millions, las opciones de ganar el premio mayor pasarán de 1 en 302,575,350 a 1 en 290,472,336, debido a la eliminación de una Mega Ball dorada del juego.

Antes, la probabilidad de ganar cualquier premio era de 1 en 24. Con los cambios, mejorará a 1 en 23.

Por otro lado, desaparecerá la opción de pagar $1 adicional por el Megaplier. Ahora, todos los boletos incluirán un multiplicador aleatorio integrado que podrá aumentar los premios en 2X, 3X, 4X, 5X o hasta 10X.

Los cambios entrarán en vigor tras el último sorteo bajo la normativa actual, que se celebrará el próximo 4 de abril.

"A menos que alguien gane el premio mayor en el sorteo del 4 de abril de 2025, el premio mayor del juego actual se transferirá al nuevo juego y seguirá creciendo con la venta de boletos", concluye el comunicado.

