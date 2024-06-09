¿Una nueva bolsa para invertir el dinero... en Texas en lugar de Nueva York?

Video Reto Economía: prepárate desde ya para presentar tu declaración de impuestos el próximo año con estos consejos

Esta semana fue revelado un plan para instalar una nueva bolsa de valores que posiblemente compita con la emblemática Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Estados Unidos: un mercado de valores en el sur, específicamente en Dallas, Texas.

Se llamaría la Bolsa de Valores de Texas y detrás del plan está TXSE Group, apoyado por el momento por un pote de $120 millones recaudado por BlackRock y Citadel Securities.

¿En qué fase están los planes de TXSE Group? Y, si llega a entrar en operaciones, ¿representaría realmente una competencia para un mercado tan establecido como el de Nueva York? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Cuándo sería posible una futura Bolsa de Valores de Texas?

TXSE Group dijo el 5 de junio en un comunicado que "buscará registrarse" ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC en inglés), aunque no dio una fecha ni un cronograma para su posible puesta en marcha, de llegar a ser aprobada por el regulador del mercado estadounidense.

Sí precisó que completó una fase inicial de recaudación de capital con la participación de "más de una docena de inversores, incluyendo algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo", como BlackRock y Cidatel Securities. Ya tiene, según dijo, $120 millones que la posicionarían como la nueva bolsa mejor capitalizada en registrarse ante la SEC.

¿Será como la Bolsa de Valores de Nueva York?

En la práctica sí. En ella se negociarán acciones y productos financieros como los que se transan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

La agencia Reuters da como contexto que, en medio del buen desempeño que ha tenido recientemente el mercado de Nueva York, hay muchas compañías dentro y fuera de Estados Unidos que quieren negociar sus acciones allí, pero no han podido hacerlo fácilmente. Recordemos que la Bolsa de Valores de Nueva York alberga los principales índices bursátiles del país, como el de empresas tecnológicas Nasdaq.

El diario The Wall Street Journal citó, además, los crecientes costos y reglas más estrictas que afrontan las compañías que quieren transarse en la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq. La Bolsa de Valores de Texas espera atraer a esas empresas.

"Los cambios en los mercados de acciones están generando más volúmenes (de transacciones) y más opciones para (las empresas) que listan sus acciones", dijo en el comunicado James Lee, CEO de TXSE Group. "TXSE creará más competencia en cuanto a liquidez, actividad y transparencia", consideró.

¿Será bien recibida una nueva bolsa de valores en Texas?

Ello está por verse. Medios especializados reportaron que Texas, por ejemplo, ha restringido que sus fondos de pensiones públicos inviertan en algunas firmas como BlackRock que han tienen en marcha iniciativas con ángulos ambientales, sociales y de gobernanza.

Es lo que en inglés se conoce por la sigla ESG y comprende un abanico de prácticas éticamente responsables, desde reducir las emisiones de carbono hasta atajar la discriminación en los lugares de trabajo. Texas, como estado, ha adoptado una postura política hacia esas iniciativas.

En febrero pasado, el CEO de BlackRock, Larry Fink, intentó suavizar la tensión con funcionarios republicanos en Texas, luego de que el estado tachó a esa gestora de activos por hacer esfuerzos para alejarse de activos relacionados con los combustibles fósiles.

Y, ¿por qué en Texas?

TXSE dijo que son los estados del "cuadrante sureste" de Estados Unidos los que lideran el crecimiento económico y poblacional. Eso "hace a Texas la opción clara para establecer una nueva bolsa de valores".

"Texas ha sido líder al atraer la relocalización y expansión de empresas. Alberga más empresas dentro del Fortune 500 que cualquier otro estado y más de 5,200 compañías apoyadas por capital privado, muchas de las cuales se preparan para acceder a los mercados públicos", agregó.

