El expresidente Carter será honrado con un funeral de Estado el 9 de enero en la catedral de Washington

Video Trump y Biden reaccionan a la muerte del expresidente Jimmy Carter: se le despedirá en un funeral de Estado

El expresidente Jimmy Carter, quien falleció este domingo a los 100 años, recibirá un funeral de Estado con palabras del presidente Joe Biden el 9 de enero en la catedral de Washington, hasta donde llegará su féretro en una procesión desde Georgia. El premio Nobel de la Paz será enterrado posteriormente en una ceremonia privada en su pueblo natal, Plains.

El hijo de un agricultor de maní de las llanuras de Georgia que demostró que ninguna circunstancia económica le impide a alguien ser senador estatal, gobernador e incluso presidente de Estados Unidos recibirá también honras durante varios días de ceremonias.

PUBLICIDAD

El presidente Joe Biden había adelantado este domingo que ordenaría un funeral de Estado oficial en Washington DC para honrar al expresidente más longevo de la historia del país.

"He hablado con algunos de los amigos y familiares que están ayudando con los servicios, y mi equipo está trabajando con su familia y otros para asegurarse de que se le recuerde adecuadamente aquí en Estados Unidos y en todo el mundo", dijo Biden el domingo por la noche.

"Vamos a hacer un gran servicio en Washington DC. Ese es un procedimiento formal que ya está en marcha", agregó Biden, citado por The Washington Post.

El presidente también emitió una proclamación declarando un Día Nacional de Luto por Carter el 9 de enero. Las banderas estadounidenses ondearan a media asta durante 30 días en los edificios federales, puestos militares y estaciones navales, y en todos los buques de guerra, ordenó el presidente.

Honras a Jimmy Carter en Atlanta

De acuerdo con un reporte de WRDW-TV, un canal de televisión de Georgia afiliado a CBS, la familia Carter tiene tres días para llegar a Plains, en donde nació y murió el expresidente. Al día siguiente de ese plazo, su cuerpo será llevado a Atlanta, haciendo un par de paradas en el camino hasta llegar al Centro Carter, fundado por Jimmy y Rosalynn en Atlanta.

Allí se prevé que esté entre un día y medio y dos días. Luego, agrega el canal, será trasladado en avión desde la Base de la Reserva Aérea Dobbins en Marietta hasta la Base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland, para ser llevado al edificio del Capitolio de Washington DC.

PUBLICIDAD

El honor de ser velado en la llamada 'rotonda' del Capitolio suele estar reservado a los presidentes y miembros del Congreso de Estados Unidos. Doce presidentes han sido velados en el Capitolio: el primero fue Abraham Lincoln y el más reciente fue George H.W. Bush.

El entierro junto a Rosalynn, en una ceremonia privada

Finalmente, su cuerpo será trasladado en avión de regreso a Plains para un servicio privado en la Iglesia Maranatha, donde enseñaba en la escuela dominical, añade el reporte de WRDW.

Carter será enterrado junto a su difunta esposa, Rosalynn, con quien estuvo casado durante 77 años, en la casa en la que habían vivido desde 1960.

Carter le habría pedido a Biden que pronunciara su elogio fúnebre

En marzo de 2023, el presidente Biden reveló que Carter le había pedido personalmente que fuera él quien pronunciara el llamado discurso de elogio fúnebre ( eulogy, en inglés) en su funeral.

Biden, en su primer período como senador por Delaware en 1976, respaldó la candidatura de Carter a la nominación presidencial demócrata. Durante su presidencia estuvo en el Senado. Eran viejos amigos.

En febrero de 2023, el expresidente ingresó en cuidados paliativos en su casa de Georgia. El mes siguiente, durante una recaudación de fondos en California, Biden reveló la petición de Carter, aunque después acotó "discúlpeme, no debería decir eso".

Biden lamentó la muerte de Carter el domingo, afirmando que el mundo perdía a un “extraordinario líder, estadista y humanitario” y él a un querido amigo.

PUBLICIDAD

Mira también: