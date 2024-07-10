Muere a los 46 años Benji Gregory, el actor que interpretó al niño Brian Tanner en la recordada serie Alf

Video Trabajar en 'ALF' fue una pesadilla para la familia Tanner: el elenco reveló los oscuros secretos del show

El actor Benji Gregory, conocido por ser parte de la recordada serie de televisión Alf, murió a los 46 años de edad, según confirmó su hermana al medio TMZ.

Se desconocen aún las causas del fallecimiento de Gregory, quien dio vida al niño Brian Tanner en más de 100 episodios de la serie, que se emitió originalmente entre 1986 y 1990.

El actor fue encontrado sin vida en su auto, estacionado frente a un banco en la ciudad de Peoria, en el estado de Arizona.

Según confirmó la familia a TMZ, Gregory sufría de depresión, trastorno bipolar y tenía un trastorno del sueño que a menudo lo mantenía despierto durante días.

A falta de la confirmación oficial forense, sus allegados creen que podría haberse quedado dormido en su vehículo y morir por un golpe de calor debido al intenso calor de esta época en Arizona. Su perro también murió dentro del vehículo.

Una carrera actoral marcada por Alf

Aunque realizó otros pequeños papeles secundarios después, su fama se debe sin duda a su participación como actor infantil en la serie Alf, en la que un extraterrestre llegaba a la Tierra desde el planeta Melmac para vivir con la familia Tanner.

Gregory dio vida a Brian, el hijo menor. Max Wright, quien interpretaba al padre de la familia, murió en 2019.

Pese al éxito de audiencias de la serie emitida a finales de la década de los 80, los actores confesaron años después las tensiones y enfrentamientos que había habitualmente en el set de grabación.

Gregory dejó el entretenimiento en el año 2003, cuando decidió alistarse en la Marina de EEUU.