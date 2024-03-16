El premio de Mega Millions sigue subiendo: $875 millones de pozo acumulado para el 19 de marzo

Video Acumulado de Mega Millions supera los 600 millones de dólares para este viernes

Luego de que ningún boleto se llevara el premio mayor de Mega Millions este viernes 15 de marzo, el pozo se acerca cada vez más a la marca de los $1,000 millones.

Para el sorteo del próximo martes 19 de marzo, el premio mayor estimado saltó a $875 millones ($413.5 millones en efectivo).

Ningún boleto acertó los seis números sorteados el viernes 15 por la noche: 13-25-50-51-66 | Mega Ball: 6 | Megaplier: 56x

El último ganador del 'jackpot' fue registrado en California el 8 de diciembre, con un premio de $395 millones. Antes, el pasado 6 de octubre, otro ganador logró llevarse $360 millones. Además, en agosto, un residente de Florida ganó el acumulado de $1,580 millones.

El premio más grande dado por una lotería de Estados Unidos fueron los $2,040 millones del Powerball que alguien en California ganó el año pasado.

Este premio es el sexto mayor de la historia del Mega Millions. Los otros cinco premios mayores más grandes que este, todos superaron los $1,000 millones.

Los principales premios mayores de Mega Millions:

- $1,602 millones 8/8/2023

- $1,537 millones 23/10/2018

- $1,348 millones 13/01/2023

- $1,337 millones 29/7/2022

- $1,050 millones 22/01/2021

- $875 millones (estimado) 19/03/2024

- $656 millones 30/03/2012

- $648 millones 17/12/2013

- $543 millones 24/7/2018

- $536 millones 8/7/2016

El sorteo del viernes por la noche dejó 1.6 millón de boletos ganadores en todos los niveles de premios salvo el premio mayor.

Un boleto, vendido en Nueva York, acertó las cinco bolas blancas para ganar el premio de 1 millón de dólares. En todo el país, 39 boletos acertaron cuatro bolas blancas más la Mega Ball para ganar el premio del tercer nivel. Nueve de ellos valen $50,000 cada uno porque incluían el Megaplier opcional (disponible en la mayoría de los estados con una compra adicional de $1), que se quintuplicó el viernes por la noche. Los otros 30 boletos ganadores del tercer nivel se llevan a casa los $10,000 estándar cada uno.

Los sorteos se realizan a las 11:00 pm hora del Este los martes y viernes en Atlanta, Georgia. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio Mega Millions son de 1 entre 24; las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 302,575,350.

Cómo se juega el Mega Millions

Para participar en el sorteo, el jugador debe elegir seis números de dos grupos separados. En el primer grupo se deben seleccionar cinco números del 1 al 70 (las bolas blancas), mientras que en el segundo solo se elige un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada).

También es posible seleccionar Easy Pick/Quick Pick, donde una máquina elige los números de forma aleatoria.

Un concursante gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $2.

Dónde se puede jugar el Mega Millions

Es posible jugar al Mega Millions en 47 localidades: 45 estados más el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996, pero su nombre era conocido como el Gran Juego. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia.

Los lugares donde no se juega son Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah.

Cuánto cuesta el boleto y cuándo son los sorteos

El boleto para participar cuesta $2 dólares y se sortea los martes y viernes a las 11:00 pm ET.

