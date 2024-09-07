Mega Millions: el premio mayor ya alcanza los $800 millones

Video Afortunado residente en Illinois se convierte en millonario tras ganar el premio mayor del Mega Millions

El sorteo del Mega Millions de este viernes no obtuvo ganadores del premio mayor que ahora acumula para el sorteo del martes 10 de septiembre $800 millones (401,8 millones de dólares en efectivo).

Si bien no hubo afortunado que se lleve el premio mayor, otros premios que llegan hasta el millón de dólares sí registraron ganadores. Seis boletos ganadores de segundo nivel obtuvieron premios de al menos $1 millón en el sorteo del viernes 6 de septiembre: uno en Ohio (vale $2 millones porque incluía el Megaplier opcional); y los otros en California, Florida, Illinois, New Hampshire y Texas.

También en el sorteo del viernes, 49 boletos en todo el país acertaron cuatro bolas blancas más la Mega Ball para ganar el premio de tercer nivel. Diez de ellos valen $20,000 cada uno porque también incluían el Megaplier; los otros 39 se llevan a casa los $10,000 cada uno.

Chequea si estás entre los afortunados:

Estos fueron los números ganadores de Mega Millions de este viernes 6 de septiembre fueron: 6-23-41-59-63 | Mega Ball: 25 | Megaplier: 2x

El premio mayor estimado para el próximo martes 10 de septiembre "es la friolera de $800 millones (401,8 millones de dólares en efectivo). Solo los seis premios mayores del juego de más de $1,000 millones han sido más altos", indicó la lotería.

El premio mayor de Mega Millions se ganó por última vez el 4 de junio en Illinois, con un jackpot de $552 millones. En los 27 sorteos realizados desde entonces, se han vendido más de 20,7 millones de boletos ganadores. Estos incluyen 57 premios de segundo nivel de $1 millón o más.

"Solo se han ganado dos premios mayores de Mega Millions en lo que va de año. Antes del premio de Illinois el 4 de junio, se ganaron $1,128 millones en Nueva Jersey; ese enorme premio aún no ha sido reclamado (los ganadores de Nueva Jersey tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamarlo)", informó el organizador del juego.

Antes de ese sorteo, un residente de California tuvo la suerte de ganar el premio mayor de $395 millones en diciembre.

El premio más grande dado por una lotería de EEUU en la historia fueron los $2,040 millones del Powerball que alguien en California ganó en 2022.

Cómo se juega el Mega Millions

Para participar en el sorteo, el jugador debe elegir seis números de dos grupos separados. En el primer grupo se deben seleccionar cinco números del 1 al 70 (las bolas blancas), mientras que en el segundo solo se elige un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada).

También es posible seleccionar Easy Pick/Quick Pick, donde una máquina elige los números de forma aleatoria.

Un concursante gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $2.

Cuáles son las formas de cobrar el premio mayor

En caso de ganar el premio, existe la opción de cobrarlo por anualidades, que se pagan como un pago inmediato, seguido de 29 pagos por año. Cada pago es un 5% mayor que el anterior, lo que, de acuerdo con la página del Mega Millions, ayuda a proteger el estilo de vida y el poder adquisitivo de los ganadores en periodos de inflación.

También existe la opción en efectivo, que se trata de un pago único de suma global que es igual a todo el efectivo que había en juego en el sorteo de Mega Millions. Antes de dar los premios, se quitan los impuestos estatales y federales.

Cuánto cuesta el boleto y cuándo son los sorteos

El boleto para participar cuesta $2 dólares y se sortea los martes y viernes a las 11 pm ET.

