El premio mayor de Mega Millions sobrepasa los $1,000 millones para el sorteo del 26 de marzo

Acumulado de Mega Millions supera los 600 millones de dólares para este viernes

Después de 30 sorteos sin ganador, el premio mayor se estima en $1.1 mil millones ($525.8 millones en efectivo) para el próximo sorteo el martes 26 de marzo.

El premio mayor continúa acumulándose después de que ningún boleto acertara los seis números el viernes 22 de marzo: 3 8 31 35 44 | Mega Ball: 16| Megaplier: 3x.

Es la sexta vez en menos de seis años que el premio mayor de Mega Millions supera los mil millones de dólares. El sorteo del próximo martes, si alguien lo ganara, sería el quinto más grande en la historia del juego.

El premio mayor de Mega Millions fue ganado por última vez el 8 de diciembre del año pasado.

Mega Millions es el único juego de lotería que ha llegado seis veces a superar los mil millones de dólares. Hasta la fecha, se han otorgado cinco premios mayores que superan los mil millones de dólares. El último es el premio mayor récord actual del juego de 1,602 millones de dólares.

Los principales premios mayores de Mega Millions:

$1,602 mil millones 8/8/2023

$1.537 millones 23/10/2018

$1,348 mil millones 13/01/2023

$1,337 mil millones 29/7/2022

$ 1,100 mil millones (estimación Premio Mayor Actual)

$1,050 mil millones 22/01/2021

$656 millones 30/03/2012

$648 millones 17/12/2013

$543 millones 24/7/2018

$ 536 millones 8/7/2016

El premio más grande dado por una lotería de EEUU fueron los $2,040 millones del Powerball que alguien en California ganó el año pasado.

Cómo se juega el Mega Millions

Para participar en el sorteo, el jugador debe elegir seis números de dos grupos separados. En el primer grupo se deben seleccionar cinco números del 1 al 70 (las bolas blancas), mientras que en el segundo solo se elige un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada).

También es posible seleccionar Easy Pick/Quick Pick, donde una máquina elige los números de forma aleatoria.

Un concursante gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $2.

Cuáles son las formas de cobrar el premio mayor

En caso de ganar el premio, existe la opción de cobrarlo por anualidades, que se pagan como un pago inmediato, seguido de 29 pagos por año. Cada pago es un 5% mayor que el anterior, lo que, de acuerdo con la página del Mega Millions, ayuda a proteger el estilo de vida y el poder adquisitivo de los ganadores en periodos de inflación.

También existe la opción en efectivo, que se trata de un pago único de suma global que es igual a todo el efectivo que había en juego en el sorteo de Mega Millions. Antes de dar los premios, se quitan los impuestos estatales y federales.

Video ¿Qué hacer si ganas el Mega Millions o el Power Ball?: consejos de una asesora financiera

