Mega Millions: en $740 millones el 'jackpot' de este martes, el mayor para un mes de diciembre

El premio mayor o jackpot de Mega Millions alcanzó una cifra nunca antes registrada para un mes de diciembre: $740 millones que serán sorteados este martes, 17 de diciembre.

Esto porque nadie acertó los seis números del sorteo del pasado viernes: 36, 43, 52, 58 y 65, más la Mega Ball 16.

"El jackpot ha estado creciendo desde que se ganaron los $810 millones en Texas el 10 de septiembre", dijo la oficina que administra el sorteo en un comunicado. El gran pote creció así a los $740 millones, con la opción de obtener un pago en efectivo de $342.9 millones.

Este es "el premio mayor más grande de Mega Millions jamás ofrecido en el mes de diciembre y estará disponible el próximo martes 17 de diciembre, ¡justo a tiempo para las fiestas!", indicó Mega Millions. Si alguien ganara el premio el martes que viene "sería el octavo premio mayor más grande en la historia" del juego.

El premio más grande dado por una lotería de Estados Unidos fueron los $2,040 millones del Powerball que alguien en California ganó en 2022.

Cómo se juega el Mega Millions

Para participar en el sorteo, el jugador debe elegir seis números de dos grupos separados. En el primer grupo se deben seleccionar cinco números del 1 al 70 (las bolas blancas), mientras que en el segundo solo se elige un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada).

También es posible seleccionar Easy Pick/Quick Pick, donde una máquina elige los números de forma aleatoria.

Un concursante gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $2.

Cuáles son las formas de cobrar el premio mayor

En caso de ganar el premio, existe la opción de cobrarlo por anualidades, que se pagan como un pago inmediato seguido de 29 pagos por año. Cada pago es un 5% mayor que el anterior, lo que, de acuerdo con la página del Mega Millions, ayuda a proteger el estilo de vida y el poder adquisitivo de los ganadores en periodos de inflación.

También existe la opción en efectivo, que se trata de un pago único de suma global que es igual a todo el efectivo que había en juego en el sorteo de Mega Millions. Antes de dar los premios, se quitan los impuestos estatales y federales.

Dónde se puede jugar el Mega Millions

Es posible jugar al Mega Millions en 47 localidades: 45 estados más el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996, pero su nombre era conocido como el Gran Juego. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia.

Los lugares donde no se juega son Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah.

Cuánto cuesta el boleto y cuándo son los sorteos

El boleto para participar cuesta $2 dólares y se sortea los martes y viernes a las 11 pm ET.

