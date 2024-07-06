Masacre en Kentucky: hombre mata a cuatro personas en una casa, según un reporte de ABC News

Video Conductor embiste a una multitud durante la celebración del 4 de Julio en Nueva York: tres personas murieron

Una masacre dejó cuatro personas muertas y tres heridas en Florence, Kentucky, dijo este sábado la policía de acuerdo con un reporte de la filial local de ABC News.

Un hombre abrió fuego cerca de las 2:50 de la madrugada de este sábado en una casa ubicada en 2600 block de la calle Ridgecrest Drive, según el informe de ABC News. El hombre huyó y luego fue encontrado por policías tras presuntamente haberse disparado él mismo. Fue declarado muerto en un hospital, agregó el informe.

Se desconocen por el momento detalles de qué motivó el ataque y las identidades de las víctimas. Las tres personas heridas se encuentran en condición crítica, agregó el reporte de ABC News. Ese medio dijo que conversó con residentes del área y que dijeron que en la casa afectada había una fiesta al momento de la masacre.

El Departamento de Policía de Florence enfatizó que no hay amenaza pública alguna en la zona y que las investigaciones preliminares apuntan a que el presunto atacante actuó solo.

