Bill Cosby Bill Cosby pierde juicio y ordenan millonaria indemnización: ¿Cuánto debe pagar a Donna Motsinger? Te contamos los detalles de la demanda que perdió el actor Bill Cosby

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Este lunes 23 de marzo del 2026, un jurado de California declaró culpable a Bill Cosby de haber agredido sexualmente a Donna Motsinger, una exmesera de un restaurante en Sausalito, quien dijo que el actor la drogó y violó.

El jurado concedió a Motsinger una indemnización de 19,25 millones de dólares.

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De acuerdo con informes, esta indemnización se da por sufrimiento mental pasado con 17.5 millones de dólares y por sufrimiento futuro por 1.75 millones de dólares.

Asimismo, el jurado dejó abierta la posibilidad de futuras indemnizaciones, porque señalaron que Cosby actuó con “malicia”.

Durante la declaración jurada, Motsinger dijo que Cosby admitió que obtuvo recetas recreativas de quaaludes, las cuales el comediante mencionó que planeaba dárselas a mujeres para que tuvieran relaciones con él.

La víctima comentó que Cosby le dio una pastilla, la cual ella pensó que era una aspirina, y que lo siguiente que recuerda fue que estaba en su cama.