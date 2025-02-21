Juez federal pausa juicio por corrupción contra el alcalde Eric Adams, pero rechaza por ahora retirar los cargos, como pidió el gobierno de Trump

Video La gobernadora de Nueva York no destituirá al alcalde Eric Adams: propone limitar su poder

Un juez federal aplazó este jueves el juicio por corrupción contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, aunque nombró un abogado para que lo asesore sobre cómo manejar la controvertida solicitud del Departamento de Justicia para retirar los cargos contra el demócrata.

La decisión del juez Dale E. Ho retrasará al menos un par de semanas la determinación sobre si se concederá la solicitud de desestimar el caso contra el alcalde de la ciudad más grande del país.

En una audiencia el miércoles, el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, citó una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que delineaba sus prioridades en justicia penal al defender la solicitud de retirar los cargos.

Adams confirmó en la audiencia que aceptaba que los cargos podrían reinstaurarse posteriormente, una característica de la solicitud de desestimación que ha llevado a los críticos a sugerir que el alcalde estaría obligado a implementar los planes de Trump para detener a neoyorquinos que se encuentran ilegalmente en el país si desea evitar el enjuiciamiento.

La solicitud es "prácticamente inapelable en esta sala", argumentó Bove en la audiencia.

Adams fue acusado en septiembre de aceptar más de $100,000 en contribuciones ilegales de campaña y beneficios de viaje de un funcionario turco y líderes empresariales que buscaban influir mientras él era presidente del condado de Brooklyn. Enfrenta múltiples desafíos en las primarias demócratas de junio.

Un asesor ayudará al juez a determinar cómo continuar el caso contra Eric Adams

Para ayudar en la decisión sobre la desestimación de los cargos, el juez indicó en su orden del viernes que ha nombrado a Paul Clement, ex procurador general de EEUU , como amicus curiae para presentar argumentos sobre la solicitud del gobierno de retirar los cargos.

Ho expresó que desea que todas las partes y Clement aborden el estándar legal para desestimar cargos, si un tribunal puede considerar materiales más allá de la moción en sí y en qué circunstancias serían necesarios pasos procesales adicionales e investigaciones más profundas.

También indicó que quiere saber en qué circunstancias puede ocurrir una desestimación sin la posibilidad de reinstaurar cargos o con dicha posibilidad.

Señaló que los informes deben presentarse antes del 7 de marzo y, si es necesario, se llevarán a cabo argumentos orales el 14 de marzo.

Adams no estará obligado a asistir a futuras audiencias, añadió.

El caos judicial por el caso de Eric Adams

La solicitud inicial de Bove la semana pasada a la entonces fiscal federal interina, Danielle Sassoon, para retirar los cargos contra Adams fue rechazada, lo que llevó a su renuncia.

Otro fiscal, Hagan Scotten, le escribió a Bove en una carta de renuncia que sería un "necio" o un "cobarde" quien cumpliera con la demanda de Bove, "pero nunca iba a ser yo".

En total, siete fiscales, incluidos cinco de alto rango en el Departamento de Justicia en Washington, renunciaron la semana pasada antes de que Bove hiciera la solicitud él mismo, junto con otros dos fiscales de Washington, para retirar el caso.

El jueves, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que no utilizará de inmediato su autoridad para destituir a Adams del cargo debido a preocupaciones de que tal medida podría resultar en "disrupción y caos" y, en última instancia, sería antidemocrática.