El hombre cuyo cuerpo fue hallado congelado en una cueva y del que descubrieron su identidad casi 50 años después

Después de casi 50 años de descubrir el cadáver congelado de un hombre en Pensilvania, las autoridades locales por fin pudieron revelar su identidad.

Las autoridades del condado de Berks informaron la semana pasada que se trataba de Nicolas Paul Grubb, de 27 años nacido en Fort Washington, en el condado de Montgomery.

“No hay mejor cierre que dar un nombre a aquellos que no pueden contar su propia historia y asegurarse de que encuentran el camino de vuelta a casa con sus seres queridos. Después de 47 años, John Doe ha sido identificado como Nicolas Paul Grubb”, dijo la oficina del forense del condado.

El hombre había sido conocido hasta entonces como ‘Pinnacle Man’. Su cadáver congelado fue encontrado por dos excursionistas dentro de una cueva en el municipio de Albany el 16 de enero de 1977.

¿Cómo descubrieron las autoridades la identidad de Nicolas Paul Grubb?

El forense John A. Fielding III explicó que, a pesar de los avances en la ciencia, durante todos estos años no pudieron encontrar la identidad de Grubb.

Durante la autopsia realizada hace décadas, el hombre no pudo ser identificado por su aspecto, ropa o pertenencias. Las autoridades dijeron que durante años nadie pudo reconocer a Grubb con el retrato dibujado que se difundió tras hallar su cuerpo.

Los investigadores recurrieron entonces a tecnologías como el análisis de ADN y la genealogía genética para tratar de completar la historia de un joven que murió solo en una cueva durante un brutal invierno en Pensilvania, sin obtener resultados durante casi medio siglo.

Sin embargo, Fielding contó que un detective de la Policía Estatal de Pensilvania localizó en los archivos las tarjetas de huellas dactilares originales de Grubb.

Según Holmes, al momento de encontrar el cuerpo de Grubb se recogieron registros dentales y huellas dactilares del cadáver del hombre durante la autopsia, pero lamentablemente las huellas se extraviaron durante 47 años.

Tras el hallazgo, las huellas se enviaron al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, que es un depósito nacional y centro de recursos para casos de personas desaparecidas, no identificadas y no reclamadas en todo Estados Unidos.

Fue entonces cuando un experto en huellas dactilares del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) pudo determinar una coincidencia con una persona reportada como extraviada en menos de una hora.

“Un agradecimiento especial a la Policía Estatal de Pensilvania, Tropa L y la Oficina Federal de Investigación”, dijo la oficina del forense del condado de Berks en redes sociales.

¿De qué murió Nicolas Paul Grubb, el hombre al que se le conoció por 47 años como ‘Pinnacle man’?

De acuerdo con las autoridades, se determinó que la causa de la muerte de Grubb había sido una sobredosis de fenobarbital y pentobarbital.

El cuerpo fue exhumado dos veces. En los últimos 15 años, se usaron las huellas dactilares y radiografías dentales de al menos 10 personas desaparecidas para compararlas con las de Nicolas Grubb, sin obtener coincidencias.

“Nicky”, como la familia conocía a Grubb, fue licenciado con honores en 1971 tras prestar servicio en la Compañía C, 1/111 de Infantería de la Guardia Nacional del Ejército de Pensilvania.

Es una situación “agridulce”, dijo el policía estatal de Pensilvania Ian Keck en una rueda de prensa. “La familia lleva más de 40 años buscando a su ser querido sin saber qué ha sido de él”.

La investigación continuará abierta hasta que se sepan más detalles de la muerte de Grubb.

