Los hermanos Menéndez y el impacto que series como ‘Monstruos’ de Netflix tienen en la vida real

Los estadounidenses quedaron impactados en 1989 por el asesinato a tiros de José y Kitty Menéndez en su mansión de Beverly Hills a manos de sus propios hijos.

Por el crimen, Lyle y Erik Menéndez fueron condenados a cadena perpetua y perdieron todas las apelaciones posteriores, pero hoy, más de tres décadas después, inesperadamente tienen posibilidades de salir de prisión. No gracias al funcionamiento del sistema judicial, sino por la industria del entretenimiento.

Después de que dos documentales recientes y un guion dramático sobre la pareja de hermanos llamaran la atención sobre este caso de hace 35 años, el fiscal del distrito de Los Ángeles ha recomendado que se les vuelva a condenar.

La popularidad y proliferación de documentales sobre crímenes reales, como el docudrama ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ de Netflix está provocando cambios en la vida real de sus protagonistas y en la sociedad en general.

En el mejor de los casos, los podcasts de crímenes reales, las series en streaming y los contenidos de las redes sociales pueden ayudar a denunciar injusticias y corregir errores, pero como muchos de estos productos dan prioridad al entretenimiento y al lucro, también pueden tener consecuencias negativas.

‘Monstruos’ la serie que puede llevar a que los hermanos Menéndez salgan de prisión

El uso de historias de crímenes reales para vender un producto tiene una larga historia en Estados Unidos, desde los periódicos sensacionalistas de mediados del siglo XIX hasta películas para televisión como ‘The Burning Bed’, de 1984. Hoy en día, son los podcasts, las series de Netflix e incluso los TikToks de crímenes reales. La fascinación por el género puede ser considerada morbosa por algunos, pero puede explicarse en parte por el deseo humano de dar sentido al mundo a través de las historias.

En el caso de los hermanos Menéndez, Lyle, que entonces tenía 21 años, y Erik, que tenía 18, han declarado que temían que sus padres estuvieran a punto de matarlos para evitar que se revelara que el padre llevaba mucho tiempo abusando sexualmente de Erik.

En el juicio no se permitió que se presentaran al jurado muchas de las acusaciones de abusos sexuales y los fiscales sostuvieron que cometieron el asesinato simplemente para conseguir el dinero de sus padres. Durante años, esa fue la historia que aceptaron y de la que hablaron muchas personas que veían la saga desde la distancia.

Las nuevas series ahondan en la infancia de los hermanos, ayudando al público a comprender mejor el contexto del crimen y, por tanto, a ver el mundo como un lugar menos aterrador, dice Adam Banner, abogado penalista que escribe una columna sobre cultura pop y derecho para el ABA Journal de la American Bar Association.

“Eso no solo nos hace sentir mejor intrínsecamente”, dice Banner, “sino que también nos da la capacidad de pensar” desde otra perspectiva.

¿Por qué es un arma de dos filos que se produzcan contenidos sobre casos polémicos?

Gran parte de la industria del entretenimiento toma crímenes especialmente impactantes y los explora en profundidad, generalmente con la suposición de que los condenados por el crimen eran realmente culpables y merecían ser castigados.

El éxito del podcast ‘Serial’, que puso en duda la condena por asesinato de Adnan Syed, ha dado origen a un género más reciente que a menudo asume (y pretende demostrar) lo contrario. Los protagonistas son inocentes, o como en el caso de los hermanos Menéndez culpables pero que en algunos despiertan empatía, y por tanto no merecen duras condenas.

“Hay una vieja tradición de periodistas que desmenuzan casos criminales y demuestran que la gente es potencialmente inocente”, dice Maurice Chammah, redactor de The Marshall Project y autor de ‘Let the Lord Sort Them: The Rise and Fall of the Death Penalty’.

“Pero creo que la curva sube exponencialmente a raíz de 'Serial', que fue en 2014 y obviamente cambió todo el panorama económico y cultural de los podcasts”, dice Chammah. “Y unos años más tarde llegó ‘Making a Murderer’, que se convirtió en una especie de ejemplo gigantesco de docuserie”.

En ese mismo tiempo, el movimiento por la inocencia cobró fuerza junto con el movimiento ‘Black Lives Matter’ y una mayor atención a las muertes bajo custodia policial. Y en la cultura popular, tanto en la ficción como en la no ficción, la tendencia es extraer la historia de fondo de un personaje villano.

“Todos estos superhéroes, supervillanos, la película del Joker... estamos inundados de la idea de que el mal comportamiento de la gente se debe a un trauma que sufrieron cuando eran más jóvenes”, explica Chammah.

Banner, que representa a menudo a algunos de los acusados que generan menos empatía, incluidos los acusados de abusos sexuales a menores, afirma que los efectos de estas tendencias culturales son reales. Hoy es más probable que los jurados concedan a sus clientes el beneficio de la duda y se muestren más escépticos ante la policía y los fiscales, pero también les preocupa la intensa atención que se presta en la actualidad a los casos en los que las cosas salieron mal, que, según él, son los casos atípicos.

Aunque este tipo de contenidos puede alimentar nuestra curiosidad sobre si las cosas se hicieron bien durante el juicio, corremos el riesgo de sembrar la desconfianza en todo el sistema de justicia penal, dice Banner.

“No hay que restar importancia a las ramificaciones positivas que puede tener poner el foco de atención en un caso, pero tampoco queremos dar la impresión de que nuestro sistema judicial funciona así. Que si conseguimos poner suficientes cámaras y micrófonos en un caso así es como vamos a salvar a alguien del corredor de la muerte o así es como vamos a conseguir que se anule una cadena perpetua”, explicó.

“Si se abren las decisiones de condena y las segundas miradas y la política de justicia penal a la cultura pop, en el sentido de quién consigue que se haga un podcast sobre ellos, quién consigue que Kim Kardashian hable de ellos, el riesgo de arbitrariedad extrema es realmente grande. Da la sensación de que es solo cuestión de tiempo que la familia adinerada de algún acusado financie un podcast que intente hacer viral su inocencia”, agrega Chammah.

La audiencia y las redes sociales también son un factor

Whitney Phillips, que imparte clases sobre crímenes y ética de los medios de comunicación en la Universidad de Oregon, afirma que la popularidad del género en las redes sociales añade otra capa de complicaciones, ya que a menudo fomenta la participación activa de espectadores y oyentes.

“Como no se trata de detectives formados ni de personas con conocimientos forenses o incluso de derecho penal es muy común que se implique o se presente como sospechosa a la persona equivocada”, explicó. “Además, ahora las familias de las víctimas forman parte del discurso. Se les puede acusar de esto, de lo otro o de lo de más allá, o como mínimo, el asesinato de su ser querido, su muerte violenta, es un entretenimiento para millones de desconocidos”.

Según Phillips, no hay nada en los crímenes reales que carezca de ética. “Lo que ocurre es que el sistema de las redes sociales, la economía de la atención, no está calibrado para la ética. Está calibrado para las visitas, está calibrado para la participación y está calibrado para el sensacionalismo”.

Muchas personas influyentes compiten ahora por la “audiencia asesina”, dice Phillips, y las redes sociales y los medios más tradicionales se alimentan mutuamente. El crimen real se cuela ahora en los contenidos de estilo de vida e incluso en los tutoriales de maquillaje.

“Era inevitable que se produjera la colisión de estas dos cosas y que estas personas influyentes se pusieran, literalmente, una cara maquillada y contaran una historia muy informal, muy desenfadada y, a menudo, no muy bien documentada”, explica. “No es periodismo de investigación”.

