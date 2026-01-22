Harry Styles Harry Styles anuncia gira 2026: ¿Cuándo serán sus conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York? Harry Styles anunció este jueves su gira "Together, Together" en donde visitará varias ciudades del mundo, desde Londres, Sao Paulo, Ciudad de México, hasta Nueva York.

Harry Styles anunció su primera gira internacional de este 2026, que lo llevará a ciudades de Europa, América Latina y Estados Unidos, particularmente en el Madison Square Garden de Nueva York, que será el epicentro de sus shows en América.

La gira “ Together, Together” acompañará al lanzamiento de su cuarto álbum de solista “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, constará de 50 fechas, arrancando en el verano de este año y concluyendo con 30 noches en la plaza neoyorkina. ¿Cuándo se presentará en el Madison Square? Te contamos.

De acuerdo con su cuenta de Instagram, la gira del intérprete de “Adore You” aterrizará en la gran ciudad con 30 presentaciones en los meses de agosto y octubre de este 2026, en donde contará con un invitado especial, el inglés Jamie XX.

¿Cuándo serán los conciertos en el Madison Square Garden?

Harry Styles se presentará en 30 noches consecutivas en el Madison Square Garden entre finales del verano y otoño de 2026.

Harry Styles en el Madison Square Garden 2026:

Agosto 2026: 26, 28, 29

Septiembre: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 y 30

Octubre: 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30 y 31

Nueva York será una de las paradas más extensas de toda la gira de Styles, marcando la única serie de conciertos en Estados Unidos dentro del tour.

¿Cuándo será la preventa de Harry Styles?

La venta de entradas para los conciertos en el Madison Square Garden ya tiene fechas definidas, la preventa será el próximo domingo 25 de enero. Mientras que la venta general comenzará el 30 de enero para distintos bloques de fechas.

Los 30 conciertos en Madison Square Garden no solo representan una de las residencias más largas de Styles en este icónico escenario, sino también uno de los compromisos más ambiciosos de su carrera, rebasando incluso su propio récord previo en el mismo lugar.

La gira “Together, Together” arrancará en mayo de 2026 en Ámsterdam y continuará por ciudades como Londres, São Paulo, Ciudad de México, Melbourne y Sídney, antes de concluir a finales de este año.

