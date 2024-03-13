Muere a los 78 años Paul Alexander, el hombre que pasó casi toda su vida dentro de una cápsula de hierro para poder espirar

Video La increíble vida de Paul Alexander, el hombre que estuvo más de 70 años en una cápsula de hierro para poder respirar

Paul Alexander, un hombre que por las secuelas de la poliomielitis debió vivir por siete décadas dentro de una especie de cilindro conocido como "pulmón de hierro", falleció a los 78 años, informaron este miércoles su familia y amigos.

Alexander murió el lunes en un hospital, contó Daniel Spinks, un amigo. Dijo que Alexander había sido hospitalizado recientemente tras diagnosticársele covid-19, pero desconocía la causa de la muerte.

El hombre, que residía en Dallas, Texas, contrajo la polio a los seis años y quedó paralizado del cuello para abajo. Desde entonces tuvo que vivir dentro de un respirador mecánico, que mantenía todo su cuerpo encapsulado, con un orificio solo para la salida de su cabeza.

Pese a su confinamiento, fue una persona destacada en sus estudios. Se graduó en Derecho, trabajó en el campo jurídico y escribió un libro.

"Fue un honor ser parte de la vida de alguien tan admirado como él", escribió su hermano Philip Alexander, en Facebook, al anunciar el deceso de Paul. "Conmovió e inspiró a millones de personas y eso no es una exageración", agregó.

Christopher Ulmer, un activista que apoya a personas con discapacidad y que dirige una recaudación de fondos para Alexander, también confirmó su muerte en una actualización de GoFundMe publicada el martes.

"Su historia viajó muy lejos, influyendo positivamente en personas de todo el mundo. Paul fue un modelo increíble que seguirá siendo recordado", dijo Ulmer.

Alexander subía frecuentemente videos a redes sociales hablando de su experiencia de vivir dentro de un "pulmón de hierro".

En una de sus "Conversaciones con Paul" en TikTok, Alexander dijo a los espectadores: "ser positivo es una forma de vida para mí". El hombre solía hablar sin tapujos sobre su condición y las dificultades que representaba vivir en una cápsula presurizada.

Una publicación de fines de febrero en TikTok de Alexander dijo que lo habían llevado de urgencia a la sala de emergencias después de contraer covid-19.

¿Cómo son los “pulmones de hierro”?

Los pulmones de hierro son cámaras selladas equipadas con bombas. Al aumentar y disminuir la presión dentro de la cámara, los pulmones del paciente se expanden y contraen, haciéndole respirar.

Fueron inventadas en la década de 1920, pero su uso desapareció después de la invención de la vacuna contra la polio por Jonas Salk, que estuvo ampliamente disponible a partir de 1955 y ayudó a contener esta devastadora enfermedad que causaba parálisis.

La poliomielitis fue una de las enfermedades más temidas del país, con brotes anuales que causaban miles de casos de parálisis. La enfermedad afecta principalmente a los niños.

Alexander ostentaba el récord mundial Guinness oficial por el tiempo que pasó dentro de un "pulmón". Según reportes, Martha Lillard, de 75 años, de Oklahoma, es ahora la última persona sobreviviente en un "pulmón de hierro".

