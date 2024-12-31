En la ciudad natal de Jimmy Carter comienza un largo y esperado adiós al expresidente

Video ¿Qué es el Centro Carter, el legado del expresidente Jimmy Carter para la democracia en América Latina?

Los habitantes de esa aldea rural -una media manzana de edificios enclavada a la sombra de enormes silos agrícolas- consideran que la muerte del líder a sus 100 años fue algo triste, pero al mismo tiempo evocan gratos recuerdos del tiempo que pasaron con el defensor humanitario de fama mundial.

PUBLICIDAD

El compromiso de Carter con Plains, donde murió el domingo en la modesta casa que había compartido con su esposa Rosalynn, queda claro para sus residentes, pues la mayoría lo conocía personalmente o tiene un familiar cercano al exmandatario.



"Siempre será la ciudad natal de Jimmy Carter", dijo a la AFP Kelly Kight, que nació y se crió en Plains, de unos 600 habitantes, mientras colocaba lazos conmemorativos cerca de su floristería en la avenida principal.

La mujer dijo que, más que una ocasión de duelo, fue un día para recordar al nobel de la Paz, a quien en 2015 se le había diagnosticado un cáncer cerebral.

Los sopladores de hojas eléctricos y las podadoras de árboles proporcionaban el lunes un coro de fondo para la población, acostumbrada a arreglarse rápidamente desde que saltó a la fama nacional cuando Carter se postuló para presidente hace casi 50 años y, más recientemente, cuando comenzó a recibir tratamiento paliativo.

"Cuando ingresó en cuidados paliativos, se convirtió en una especie de juego de espera para toda la gente de la ciudad aquí en la comunidad", dijo Kight, cuya familia era dueña de una tienda de maní frente a la casa de los Carter y cuyo padre creció junto a los hijos del fallecido.

Carter, una figura omnipresente en Plains

Jimmy Carter, que tuvo un ascenso político sorprendente desde su trabajo como agricultor de maní hasta la Casa Blanca, es casi omnipresente en Plains: su hogar de la infancia, la escuela secundaria y la antigua estación de trenes que sirvió como sede de su campaña presidencial de 1976 ahora son museos bajo jurisdicción del Servicio de Parques Nacionales.

PUBLICIDAD

La calle principal de la ciudad está adornada con una enorme pancarta que anuncia a Carter como el 39º presidente de Estados Unidos, mientras que una estatua de un cacahuete con la sonrisa característica del líder se encuentra cerca de su iglesia, la Maranatha Baptist. Allí, recibió a visitantes de todo el mundo mientras enseñaba en la escuela dominical hasta los 90 años.

A última hora del lunes, visitantes se reunieron en el lugar para una vigilia de oración, encendiendo velas y sentándose en el mismo espacio donde Carter dio una vez sus famosas lecciones bíblicas.

Una de sus sobrinas encendió una vela antes de ubicarse en la segunda fila de bancas para inclinar la cabeza y llorar en silencio.

Carter, 'un caballero muy agradable'

La muerte de Carter se esperaba desde hace tiempo: la última vez que se le vio en público luciendo muy frágil fue en el funeral de su esposa en noviembre de 2023, después de 77 años de matrimonio.

Su funeral incluirá una parada en la granja de su infancia, antes de que sus restos sean llevados a Atlanta y Washington, y luego regresen a su ciudad natal para el entierro.

Kimberly Franklin, quien también creció en Plains, salía el lunes de la tienda de comestibles Dollar General, donde a veces se encontraba con los Carter comprando como gente común.

"Estoy muy triste", dijo a la AFP esta enfermera de 56 años, para agregar que Carter era simplemente "un caballero muy agradable".

Como la mayoría de los habitantes de Plains, tenía un recuerdo muy personal de Carter, un bautista profundamente religioso que asistió a su bautismo.

A varias cuadras de distancia, Johnny Jones, otro residente, estaba sentado en una mecedora en su porche, frente a la escuela secundaria a la que asistió Carter y con una vista clara del centro de la ciudad. Estaba esperando que comenzara el bullicio.

PUBLICIDAD

Jones ya vio cómo la ciudad se paralizaba para el funeral de Rosalynn Carter y cómo enjambres de periodistas descendían sobre Plains cuando Jimmy Carter anunció su atención paliativa. Jones contó con un brillo en los ojos cómo entonces los reporteros esperaron dos semanas a ver si el expresidente fallecía, luego dieron la vuelta y se fueron.

"Pensé entonces que era un caballero muy agradable", dijo Jones, un militar retirado de 85 años a quien le gustaba Carter. "Hizo mucho por Plains", subrayó.