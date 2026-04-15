Sistema de salud Evacuación de emergencia en el Boston Medical Center tras incendio eléctrico Un incendio de dos alarmas en el Boston Medical Center obligó a la evacuación de 26 pacientes durante la madrugada de este miércoles, luego de que un fallo eléctrico afectara los sistemas de respaldo del hospital

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El incidente comenzó alrededor de las 1:30 a. m. en un cuarto eléctrico de las instalaciones ubicadas en Cambridge Street ( antiguo Hospital St. Elizabeth). El fuego provocó que uno de los generadores dejara de funcionar, comprometiendo la energía en áreas críticas.

Un operativo de rescate "intensivo": Debido a la falla de energía y la interrupción de los elevadores, los bomberos y el personal médico tuvieron que coordinar un esfuerzo extremo para trasladar a los pacientes. Entre los evacuados se encontraban:

24 pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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2 pacientes de la sala de emergencias.

El jefe de operaciones del Departamento de Bomberos de Boston, Patrick Ellis, describió el proceso como "laborioso", ya que los pacientes tuvieron que ser bajados por las escaleras utilizando cestas Stokes. Están conectados a estas máquinas... tienen sus cables, vías intravenosas y demás equipo. Tienes a gente en la camilla y a otros cargando el equipo médico. "Fue un esfuerzo sumamente coordinado", explicó Ellis.

Estado actual y seguridad de los pacientes

El presidente de la sede Brighton del BMC, Paul Smith, confirmó que todos los pacientes y el personal se encuentran a salvo y no se reportaron heridos. Los pacientes evacuados han sido redistribuidos a otras instalaciones, incluyendo el campus principal del Boston Medical Center, gracias a la colaboración de hospitales locales.

Impacto en los servicios

Urgencias: El departamento de emergencias no está aceptando pacientes vía ambulancia por el momento.

Citas y cirugías: Los procedimientos electivos y citas ambulatorias programadas serán reprogramados.

Energía: El hospital informa que actualmente cuenta con energía estable a través de sus otros generadores.