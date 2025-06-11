Video Nueva ley dará cárcel por exceso de velocidad; conductores en Tampa opinan sobre la medida

El aumento de accidentes fatales por exceso de velocidad en Estados Unidos ha impulsado leyes que obligan a instalar dispositivos de limitación de velocidad en vehículos de conductores sancionados por conducción temeraria.

Se les conoce como Intelligent Speed Assistance (ISA) y hasta ahora, Virginia y Washington han dado luz verde a su utilización con el objetivo de frenar la reincidencia, mientras que Washington D.C. ya había aprobado un proyecto de ley similar en 2024.

PUBLICIDAD

Estas legislaciones marcan un cambio en la penalización de la conducción temeraria, ofreciendo una alternativa a la suspensión de licencias o penas de cárcel.

Otros estados están considerando medidas similares, en un contexto donde el 28% de los accidentes mortales a nivel nacional están relacionados con el exceso de velocidad, según los últimos datos disponibles de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Virginia, el primero en usar dispositivos para controlar la velocidad en conductores temerarios

En abril de este año, Virginia anunció la promulgación de una ley que exige la instalación de dispositivos ISA a conductores condenados por manejar a más de 100 millas por hora o reincidir en conducción temeraria.

La legislación, que entrará en vigor en julio de 2026, permite a los jueces ordenar la colocación de estos dispositivos como alternativa a la suspensión de la licencia o el encarcelamiento. Los conductores sancionados deben costear la instalación y el mantenimiento del equipo, y cualquier manipulación indebida constituye un delito menor que puede acarrear hasta un año de prisión.

El programa será supervisado por la Comisión de Seguridad de Alcohol en Virginia y está inspirado en el éxito de los dispositivos de bloqueo de encendido usados para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol.

El estado de Washington adoptó tecnología para controlar la velocidad en conductores temerarios

En mayo de 2025, el estado de Washington se convirtió en el segundo estado en aprobar una ley similar a la de Virginia, que entrará en vigor en enero de 2029.

PUBLICIDAD

La ley exige que quienes hayan perdido su licencia por conducción temeraria instalen un dispositivo ISA si desean volver a conducir de inmediato.

Las personas obligadas a usar los dispositivos limitadores de velocidad deberán pagar el costo de su instalación, más una tarifa de 21 dólares al mes. El estado utilizará ese dinero para ayudar a instalar los dispositivos a quienes no puedan costearlos.

D.C. ya había aprobado un proyecto de ley para controlar la velocidad en 2024

En 2024, Washington D.C. aprobó la primera ley en el país que implementa la tecnología de ISA para conductores reincidentes en exceso de velocidad.

Esta legislación contra la conducción temeraria, conocida como la Ley para el “Fortalecimiento de la Aplicación del Tráfico, la Educación y la Responsabilidad” (STEER), fue aprobada por unanimidad por el Consejo de D.C.

La medida permite a las autoridades instalar “limitadores de velocidad” en los vehículos de conductores condenados por conducción agravada o temeraria agravada.

También en este caso los conductores son responsables del costo de instalación del dispositivo, pero para los conductores de bajos ingresos, el Distrito de Columbia cubre el costo.

Legislación para controlar velocidad de conductores temerarios hace eco en otros estados

El éxito y la repercusión de estas leyes han motivado la presentación de proyectos similares en al menos cinco estados, incluidos California y Connecticut. Sin embargo, en Arizona, Georgia y Maryland, las propuestas han quedado estancadas o rechazadas en la presente legislatura.

PUBLICIDAD

En California, el debate ha ido más allá y se ha considerado la posibilidad de exigir sistemas de advertencia de velocidad en todos los vehículos nuevos a partir de 2030. Sin embargo el gobernador Gavin Newsom vetó la medida argumentando la necesidad de un marco regulatorio federal uniforme.

Por otro lado, la ciudad de Nueva York expandió un programa piloto de ISA a finales de 2024 tras comprobar una reducción del 82% en exceso de velocidad en vías rápidas y del 64% en general entre los vehículos municipales equipados con la tecnología.

Mira también: