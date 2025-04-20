DHL suspenderá temporalmente los envíos globales de más de $800 a consumidores en EEUU

Video Cómo los aranceles de Trump pueden golpear la economía de EEUU: un experto lo analiza

La compañía DHL anunció que suspenderá los envíos globales de empresas a consumidores en Estados Unidos cuyo valor declarado sea mayor de $800 debido a las nuevas normas aduaneras del país que están generando demoras.

En su sitio web la empresa informó que “a partir del lunes, 21 de abril de 2025, y hasta nuevo aviso” suspenderán temporalmente el recogido y envío de paquetes de empresas a particulares en Estados Unidos cuyo valor declarado en aduana supere los $800".

DHL agregó que los envíos por debajo de ese valor de empresa a empresa y de empresas a individuos no serán suspendidos, pero sí podrían sufrir retrasos.

El comunicado indica que esta medida se debe a que, desde el 5 de abril, todos los envíos a Estados Unidos con un valor declarado en aduana superior a $800 requieren un proceso de entrada formal, por debajo del umbral anterior de $2,500, debido a la nueva normativa aduanera del país.

“Este cambio ha provocado un aumento de los despachos de aduana formales, que estamos gestionando las 24 horas del día. Aunque estamos trabajando diligentemente para ampliar y gestionar este aumento, los envíos superiores a $800 independientemente de su origen pueden sufrir retrasos de varios días”, dice el sitio web.

La compañía anunció que se trata de una medida temporal.

