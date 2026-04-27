Teorías conspirativas El ataque en el hotel Hilton desata teorías conspirativas, memes y burlas que inundan las redes Especialistas advierten que este tipo de reacción responde a un patrón cada vez más común: ante la falta de información inmediata, el ecosistema digital favorece la difusión de rumores.

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Tras el incidente de seguridad en la Cena de Corresponsales donde se encontraba Donald Trump, en las redes sociales están circulando teorías conspirativas y especulaciones sobre lo ocurrido.

Entre las narrativas más difundidas destacó la afirmación de que el ataque habría sido “montado” o “escenificado”, una teoría que se viralizó rápidamente en distintos espectros políticos sin pruebas que la sustenten. El término “staged” (montado) llegó a acumular más de 300 mil publicaciones en cuestión de horas.

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Algunas publicaciones sugirieron que el incidente formaba parte de una estrategia política para desviar la atención de otros temas, como encuestas desfavorables o el conflicto con Irán, mientras que otras lo vincularon con propuestas del propio presidente, como la construcción de un nuevo salón en la Casa Blanca.

Además de las teorías sobre que el ataque habría sido “escenificado”, en redes sociales también se viralizaron narrativas más extremas y desinformativas en torno al caso.

Entre ellas, usuarios encontraron una cuenta en X que mencionó el nombre del atacante tres años antes del incidente, interpretándolo como una “predicción” o señal de que el hecho estaba planeado.



De acuerdo con Reuters, especialistas advierten que este tipo de reacción responde a un patrón cada vez más común: ante la falta de información inmediata, el ecosistema digital favorece la difusión de rumores, teorías y narrativas polarizadas que compiten por atención y viralidad. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el móvil del ataque, que hasta ahora se atribuye a un individuo que actuó solo, sin que exista evidencia que respalde las teorías que circulan en redes sociales.