estados unidos Departamento de Agricultura confirma segundo caso de gusano barrenador en Texas El segundo caso fue confirmado en el condado de Zavala, cerca de la frontera con México, en un ternero de un mes, a unas 5 millas de distancia del primer caso.

Video Gobernador de Texas da a conocer las medidas que implementará por la amenaza del gusano barrenador

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el viernes la detección en Texas de un segundo caso del 'gusano barrenador', un parásito devastador para el ganado.

A comienzos de la semana se había detectado un primer caso que desencadenó una carrera contra el tiempo para frenar su propagación.

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El departamento "ha confirmado un segundo caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de un mes en el condado de Zavala, Texas, a unas 5.6 millas del primer caso", escribió en redes sociales una cuenta gubernamental dedicada al monitoreo del parásito.

Estados Unidos había erradicado el parásito en 1966, hasta un brote en el sur de Florida en 2017.

El gusano fue detectado el miércoles cerca de la frontera con México, un resurgimiento que inquieta a los ganaderos estadounidenses.

El insecto es un tipo de mosca cuyas larvas se alimentan de la carne de animales y causan lesiones severas y potencialmente mortales. Puede afectar al ganado, así como a animales salvajes, mascotas y humanos.

Luego del anuncio del primer caso, las autoridades anunciaron varias medidas, incluida la creación de una zona de cuarentena de 12 millas alrededor de la granja donde se detectó el primer caso.

Preocupación en las autoridades de Texas

Según el Departamento de Agricultura, la lucha contra el parásito podría costar 1,800 millones de dólares solo en Texas, un estado donde la industria ganadera es fundamental.

El gobernador de Texas, Greg Abbot, manifestó este viernes su preocupación por el hecho de que no se prevé que una nueva fábrica comience a criar moscas estériles del gusano barrenador del Nuevo Mundo hasta dentro de más de un año, parte importante de los intentos por evitar que sus larvas devoradoras de carne amenacen a la industria ganadera de 113.000 millones de dólares en Estados Unidos.

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Abbott prometió que Texas ayudará al Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés) a acelerar la construcción de la instalación de cría, valorada en 750 millones de dólares, a las afueras de Edinburg, Texas, a unas 20 millas) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. Señaló que Texas está dispuesto a gastar fondos propios para garantizar que la construcción se lleve a cabo "24 horas al día, siete días a la semana".

Sin una mayor producción de moscas estériles, advirtió Abbott durante una conferencia de prensa en Austin, la capital estatal, “no podremos salir airosos un segundo verano”.

La nueva fábrica en Texas es la mayor de dos instalaciones de cría de moscas financiadas por el USDA.

Por separado, el USDA invirtió 21 millones de dólares con el fin de convertir un sitio en el sur de México, que antes criaba moscas de la fruta, para que críe moscas del gusano barrenador. Se prevé que esa fábrica comience a producir moscas el próximo mes y, con el tiempo, llegue a 100 millones por semana.

La otra fábrica en Texas tendrá el tamaño de dos tiendas Costco, indicó el contraalmirante Michael Schmoyer, integrante del equipo de respuesta al gusano barrenador del USDA. Se prevé que produzca hasta 300 millones de moscas por semana.

Las autoridades creen que ambas fábricas son necesarias para erradicar la mosca de Estados Unidos, México y Centroamérica.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, indicó que el USDA prevé que la planta esté lista para operar antes de noviembre de 2027, su fecha prevista de apertura.

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Pero Abbott sostuvo que Texas está decidido a que la construcción avance aún más rápido.

“Esto se va a extender a lo largo del verano”, dijo sobre la mosca.

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo fue un azote anual de clima cálido para los ganaderos de Estados Unidos desde al menos la década de 1930 hasta la de 1960.