El premio mayor del Powerball llega a los $526 millones para el sorteo de este miércoles, 13 de agosto

El último ganador de la bolsa acumulada fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones.
El premio mayor del Powerball asciende a $526 millones para el sorteo de este miércoles, 13 de agosto, después de que no se haya registrado ningún ganador desde el pasado mes de mayo.
Si algún afortunado logra acertar los 5 números necesarios para ganar el sorteo, además del Powerball, podrá llevarse a casa esa cantidad, o una opción en efectivo de un solo pago de $241 millones.
Como es habitual, el sorteo de este miércoles se realizará a las 10:59 (hora del Este) y podrás revisar los resultados a través del sitio web de la lotería o en la página de Univision Noticias.
El último ganador del premio mayor del Powerball fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.
En el sorteo más reciente del lunes 11 de agosto, los números ganadores fueron: 6-16-33-40-62 y el Powerball: 2| Powerplay: 2x.
Aunque a ningún jugador le tocó el premio mayor del Powerball, unos cuantos consiguieron importantes ganancias en dicho sorteo, informó la lotería en su sitio web.
Tres jugadores de Nueva Jersey, Washington y Virginia consiguieron acertar cinco números del Powerball y un premio de $1 millón.
