El sonido de estas cigarras es tan fuerte que algunos llaman a la policía creyendo que son "sirenas de patrulla" o "rugidos"

Video Miles de millones de cigarras emergerán del suelo en Estados Unidos: esto es lo que debes saber

Si el peculiar sonido de las cigarras te mantiene despierto en las noches, entérate que no eres el único.

Las cigarras son tan ruidosas que en un condado de Carolina del Sur los residentes están llamando a la oficina del sheriff preguntando a qué se debe el ruido que se asemeja a una “sirena de patrulla o un fuerte rugido”.

PUBLICIDAD

La oficina del sheriff del condado de Newberry envió un mensaje a través de Facebook para informar que lo que se escucha no es más que el canto de las cigarras macho para atraer a sus parejas tras más de una década sin aparearse.

Las ruidosas cigarras se desplazaban por el condado de unos 38,000 habitantes, a unas 40 millas al noroeste de Columbia, provocando llamadas desde diferentes lugares durante la semana, dijo el sheriff del condado de Newberry, Lee Foster.

Miles de cigarras de ojos rojos están emergiendo del subsuelo en el Este de Estados Unidos este mes. Los insectos han cumplido ciclos de 13 o 17 años bajo tierra.



Sus cantos colectivos pueden ser tan ruidosos como los motores de un avión, por ello los científicos que las estudian suelen llevar orejeras para protegerse.

De acuerdo con Eric Benson, profesor y entomólogo, este año particularmente se verán muchas más cigarras en Estados Unidos debido a que dos diferentes grupos saldrán en el mismo año de la tierra, algo que no pasaba desde 1803.

Desde finales de abril hasta junio de 2024, la mayor cría de cigarras de 13 años, conocida como cría XIX, coemergerá con una cría de cigarras de 17 años, la cría XIII. La próxima vez que dos grupos diferentes de cigarras saldrán al mismo tiempo será dentro de 221 años, en el año 2245, dijo Benson.

El peculiar sonido de las cigarras se escuchará al menos en 16 estados del país, principalmente en aquellos que están a lo largo del río Mississippi.

Después de recibir decenas de llamadas, Foster entiende por qué los científicos toman esas precauciones con sus oídos. “Aunque para algunos el ruido es molesto, no suponen ningún peligro para los seres humanos o los animales domésticos”, escribió Foster en su declaración a los residentes del condado. “Son los sonidos de la naturaleza”, acotó.

PUBLICIDAD

Mira también: