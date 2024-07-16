La cantante Ingrid Andress confiesa que estaba ebria durante su interpretación del himno en el Home Run Derby

Video Un coro de enfermeros interpreta la versión en español del himno nacional de Estados Unidos

Después de una muy criticada interpretación del himno nacional de Estados Unidos en el Home Run Derby de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), la cantante de country Ingrid Andress se disculpó este martes y reconoció que estaba ebria durante su presentación.

“No les voy a mentir. Estaba borracha anoche. Hoy me voy a internar en un centro para obtener la ayuda que necesito”, escribió en una publicación en sus redes sociales.

“Anoche, no era yo. Pido disculpas a MLB, a todos los fanáticos y a este país que tanto amo por esa interpretación”, agregó.

Este lunes por la noche, la cuatro veces nominada al Grammy cantó una versión a capela de “The Star-Spangled Banner”. La cantante desentonó varias veces durante su presentación y los videos de su interpretación circularon como la polvora desde entonces en las redes sociales.

🇺🇸 | AHORA: La cantante Ingrid Andress se disculpa por la terrible interpretación del himno nacional:



"No les voy a decir tonterías, anoche estaba borracha. Hoy me registraré en un centro para obtener la ayuda que necesito.



Esa no era yo anoche. Pido disculpas a la MLB, a todos… pic.twitter.com/c7UPeK55kc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 16, 2024

Alex Carr, de Sports Illustrated, publicó en X (antes Twitter): “Lo siento mucho, estoy seguro de que Ingrid Andress es una persona maravillosa, pero ese fue uno de los peores himnos nacionales que creo que he escuchado en toda mi vida”.

“Les diré cómo es estar en rehabilitación. He oído que es divertido”, dijo este martes la cantante.

¿Quién es la cantante Ingrid Andress?

Ingrid Andress, de 32 años, comenzó su carrera como compositora en Nashville, Tennessee, escribiendo canciones para intérpretes de diversos géneros como Bebe Rexha y Charli XCX.

Firmó un contrato con Warner Music Nashville y Atlantic Records para crear su propia música, lanzando su álbum debut ‘Lady Like’ en 2020 con un sencillo que alcanzó el número 30 en el Billboard Hot 100 y que permaneció en la lista durante 20 semanas.

En 2021, lanzó su segunda canción más conocida hasta la fecha, alcanzando el número 47 de las listas de popularidad. Su segundo álbum, 'Good Person', fue lanzado en el año 2022.

